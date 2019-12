Klarer Disney+ å vinne over Netflix?

Strømmetjenestene satser milliarder på nye filmer og TV-serier.



Netflix enerådende status i strømmemarkedet utfordres av stadig flere, og det produseres enormt mye nytt innhold for å lokke kundene til sin tjeneste, ifølge nettstedet Observer.



Den nye tjenesten Disney+ investerer 24 milliarder kroner i nye TV-serier, men har selvfølgelig også et rikholdig arkiv med sine berømte tegnefilmer, superhelt-filmer fra Marvel og ikke minst Star Wars. HBO har også et bra arkiv, men satser likevel 33 milliarder kroner. Nykommeren Apple TV+ går inn med 57 milliarder og Amazone Prime har også 57 milliarder kroner til rådighet i året. Men Netflix er kongen på haugen. 140 milliarder kroner er brukt i år og det blir enda mer neste år. Dermed har giganten ingen problemer med å bla opp 2 milliarder kroner for mafiafilmen ”The Irishman” og et milliardbeløp for en ny actionfilm med Dwayne «The Rock» Johnson.