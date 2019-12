Tiårets lag i Premier League – ingen plass til Suárez, Rooney eller van Persie

– Han skal ikke med på dette laget? Hvorfor er Bale kliss uaktuelt? Hvis man tenker fra 2010 til 2013? Han ble årets spiller i Premier League to av de tre årene. Han var totaldominerende, sier Wikestad.

– Da kan du jo begynne å ta inn Suárez da? Jeg tenker at skal du være på tiårets lag, må du ha vært der lengre. Det mener jeg. Det er for kort tid. Da er det andre som har vært der lengre og satt et litt større stempel på Premier League over hele tiåret, sier Thorstvedt.

– Hvis du har vært der kort, må du kanskje vinne noe. Da må det være «sensational stuff». Kanté har jo på en måte den dimensjonen. Det har ikke Bale, konkluderer Alsaker, og følger opp:

– En annen som vi ikke har snakket om i det hele tatt er Robin van Persie. De tre første årene av det tiåret var helt sjukt. Så kan du ta Salah de tre siste årene. Det er vanskelig, fordi van Persie var jo i et Arsenal-lag som ikke var all verden, men scoret jo fryktelig mye mål. Så hentet Ferguson ham, og så vinner han ligaen. Men han taper vel på en måte for Harry Kane, som har et par år til med sånn levering, men på et lag som ikke har vunnet. Det er ikke opplagt. Den opplagte spissen er Agüero, og så er det ganske vanskelig.

– Det der med å vinne noe er jo på en måte litt urettferdig. På en måte er det jo bedre å prestere sykt bra på et lag som faktisk ikke er best. Raheem Sterling, som jo og var veldig bra den ene sesongen der i Liverpool, spiller nå i et system og for en maskin som pøser inn mål, sier Thorstvedt.

Hør på podkasten for å finne ut av hvordan ekspertisen ble enige om de offensive plassene i laget til slutt!

Gerrard og Rooney blant profilene som havner utenfor

Profiler som Steven Gerrard og Wayne Rooney blir også debattert, men felles for dem begge er at deres aller største år var i tiåret i forkant.

– Hvis du skal ta ut et tiårets lag, så mener jeg det må veie tungt hva du faktisk vant av pokaler. Jeg mener jo faktisk at Steven Gerrards mulighet til å komme med på dette laget hadde vært vesentlig større om han ikke hadde sklidd på knærne mot Chelsea og vært litt kaldere i hodet i den matchen. Hadde han stått igjen med Premier League-trofeet, så hadde det sett annerledes ut for hans del synes jeg, sier Alsaker.

Rooney vant to ligatitler, ble tatt ut to ganger på sesongens lag og scoret over 100 Premier League-mål dette tiåret, men var allikevel altså ikke på noen av ekspertenes versjoner av tiårets lag. Hør hvorfor i podkasten!

Alsaker går i bresjen for Touré: – Vi snakket om at en sånn har vi aldri sett

På et tidspunkt oppstår det også en diskusjon om de sentrale midtbaneposisjonene, der Øyvind Alsaker virkelig tar til orde for at man for all del ikke må utelate Yaya Touré.

– Jeg har veldig sansen for N’Golo Kanté, det var selvfølgelig fantastisk å vinne med Leicester, han var jo en enorm bidragsyter der, og så drar han til Chelsea og gjentar suksessen. Det er «amazing», men dette tiåret har jo ikke sett en midtbanespiller med en sånn tilstedeværelse og autoritet som Yaya Touré. N’Golo Kanté, for all del, men det er veldig mye løping og takling som har identifisert ham. Litt bidrag nå som han er flyttet litt lengre fram, men Yaya Touré var den komplette midtbanespiller.

– Jeg husker vi snakket om at en sånn har vi aldri sett før. Før var det alltid det at du måtte ha en defensiv midtbanespiller, med klare begrensninger, men Yaya Touré gjorde alt og han gjorde det perfekt. Han løp opp alt som prøvde å komme forbi, han scoret mål i bøtter og spann, han startet angrepene, han var et monster på midten. På slutten var han sjanseløs, men han var så god i så mange av disse ti årene at jeg mener han nesten er selvskreven, sier TV 2s kommentator.

Kompany klink på laget: – Han hadde van Dijk-status

En som det imidlertid ikke var diskusjoner rundt, var Manchester Citys tidligere forsvarskjempe Vincent Kompany. Belgieren vant fire ligatitler dette tiåret, alle som kaptein, før han forlot Etihad med legendestatus i sommer.

– Før alle skadeplagene hadde han van Dijk-status i Premier League. Da var han den suverent beste midtstopperen i England. Det må sies, og så mener jeg det også taler til hans fordel at han faktisk kom tilbake også. Han var veldig avgjørende i den siste sesongen nå der de forsvarte tittelen. Jeg synes heller ikke det skader hans kandidatur at makan til fyr, ambassadør og kaptein, har vi knapt sett i dette tiåret. Det synes jeg er viktig, og de savner ham nå, sier Alsaker.

Kompanys mangeårige lagkamerater Sergio Agüero og David Silva er også blant dem som er klokkeklar på laget hos alle de tre i ekspertisen. Øyvind Alsaker omtaler sistnevnte som «det sikreste kortet» på laget, mens Thorstvedt går så langt som å bruke spanjolen som eksempel på fremskrittene hele ligaen har tatt i løpet av perioden.

– Han representerer for meg selve bildet på overgangen fra det Premier League var til det Premier League er blitt. Det var en stund det var slik at det var en regel at man ikke kunne kjøpe spanske spillere i Premier League, for de lyktes aldri. Det gikk lang tid før du fikk en eneste spansk spiller som greide å få til noen ting som helst. Og nå har David Silva vært her så lenge, og når vi snakker om personlighet også, så er det et eller annet med den fyren, sier Thorstvedt.

Her er hele laget TV 2s podkastpanel kom frem til i podkasten:

(3-5-2)

David de Gea (Manchester United) - Vincent Kompany (Manchester City), Virgil van Dijk (Southampton, Liverpool), John Terry (Chelsea) -Raheem Sterling (Liverpool, Manchester City), N'Golo Kanté (Leicester, Chelsea), Yaya Touré (Manchester City), David Silva (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) - Sergio Agüero (Manchester City), Harry Kane (Tottenham)

