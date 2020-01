Du kan kåre tiårets kamp i Premier League

Man Utd-Man City 1-6, 23. oktober 2011

I tilsvarende ende av skalaen, Fergusons største hjemmetap som sjef for gigantene. Det startet med Mario Balotellis T-skjorte og ble ikke avsluttet før Old Trafford-gjestene scoret tre ydmykende avslutningsmål fra det 89. minutt og ut. 1-6-sluttresultatet skulle også vise seg å være et varsel om hva som skulle komme.

Man City-Man Utd 1-0, 30. april 2012

I den vanvittige 2011/12-sesongen kokte mye ned til nettopp dette oppgjøret på Etihad to uker før sesongslutt. Vincent Kompanys matchvinnerscoring står for evig tid i historiebøkene hos de lyseblå.

Man City-QPR 3-2, 13. mai 2012

Historiebøkene som ble nevnt i forrige kamp er imidlertid enda mer betydelige når det kommer til dette oppgjøret. Da City så ut til å snuble mot dumpekandidat QPR, snudde alt i løpet av Premier League-historiens mest ekstreme overtidsminutter.

Norwich-Liverpool 4-5, 23. januar 2016

Jürgen Klopps snart fem sesonger på Merseyside har inneholdt enorme mengder oppturer, men en av de første store kampene - og kanskje det sterkeste eksemplet på hans «Heavy metal-fotball» i starten var 5-4-seieren på Carrow Road kun måneder etter han hadde overtatt. Vertene ledet på et tidspunkt 3-1, men de røde snudde det hele til 3-4 før midtstopper Sebastien Bassong så ut til å sikre hjemmelaget poeng med sin 4-4-scoring på overtid. Det skulle imidlertid være enda en ingrediens i mixen.

Man City-Leicester 1-3, 6. februar 2016

Kampen som for alvor stadfestet at Leicester var kommet for å bli i tittelkampen. Etter denne så revene seg aldri tilbake, og Robert Huths to scoringer mot selveste Manchester City - i deres egen storstue - er monumentale i tidenes mest overraskende tittelsesong. Kanskje var det også her man for alvor fikk øynene opp for Riyad Mahrez på Etihad, da algirerens dribleraid og påfølgende scoring også var ett av høydepunktene denne dagen.

Chelsea-Tottenham 2-2, 2. mai 2016

Oppgjøret som faktisk sikret Leicester tittelen samme sesong, da Jamie Vardy hadde samlet sine lagkamerater til fest hjemme hos seg selv og fulgte nærmeste utfordrer Tottenham i deres desperate kamp om å ta igjen forspranget. To tidligere scoringer fra gjestene så ut til å spolere festen, men en 2. omgang der de blå viste hvorfor de hadde blitt mestere både sesongen før og skulle bli det i den neste, snudde alt.

Man City-Man Utd 2-3, 7. april 2018

Manchester var malt i lyseblått og alt som skulle til for å sikre en rekordtidlig ligatittel for Pep Guardiolas menn var å slå et akterutseilt José Mourinho-styrt Manchester United på eget gress. Uniteds egen rekord hva gjelder tidlig triumf stod for fall, og da lagene gikk til pause på 2-0 til vertene, hadde nok feiringen allerede startet hos de fleste. Anført av en enorm Paul Pogba, snudde imidlertid de røde kampen, fikk utsatt Citys tittelfeiring og beholdt sin egen rekord.

PS! Følgende elleve kandidater var nærmest uten å komme med blant de endelige ti kampene:

* Wigan-West Ham 3-2, 15. mai 2011

* Chelsea-Arsenal 3-5, 29. oktober 2011

* Man Utd-Everton 4-4, 22. april 2012

* Man City-Man Utd 2-3, 9. desember 2012

* Arsenal-Newcastle 7-3, 29. desember 2012

* Newcastle-Sunderland 0-3, 14. april 2013

* WBA-Man Utd 5-5, 19. mai 2013

* Liverpool-Chelsea 0-2, 27. april 2014

* Leicester-Manchester United 5-3, 21. september 2014

* QPR-Liverpool 2-3, 19. oktober 2014

* Liverpool-Man Utd 1-2, 22. mars 2015

* Swansea-Crystal Palace 5-4, 26. november 2016

