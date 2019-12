Anders (22) følte han ble kvalt og trodde karrieren var over: – Jeg måtte lære meg å puste på nytt

Han er en av Norges beste boksere. Men under oppkjøringen til sin siste kamp, fikk Anders Eggan (22) store problemer med å puste.

Han skjønte ikke hva som var galt og var redd hele karrieren var over.

– Jeg var i kjempeform, men midt under trening snørte det seg i halsen og jeg følte at jeg ble kvalt. Jeg var skikkelig redd for at hele karrieren var over, sier 22-åringen.

Den største knekken

Faren hans, som også er treneren, så sønnens manglende fremgang og var redd han hadde presset Anders for mye.

– Anders har alltid vært veldig målrettet. Jeg var redd for at han hadde kjørt seg selv for hardt og hadde begynt å få nok av hele boksingen. Da han slet slik med å puste under trening, at han nesten ble kvalt, stakk det skikkelig både i pappa- og trenerhjertet, sier Øyvind Eggan.

Anders dro til legen, hvor han gjennomgikk en rekke tester.

Legen trodde først det var anstrengelsesastma og Anders forsøkte astmamedisin i en periode, uten særlig effekt.

TETT BÅND: Proffbokser Anders (22) får god støtte fra pappa og trener Øyvind Eggan.

– Det er den største knekken jeg har hatt i hele min karriere og det var skikkelig frustrerende å ikke skjønne hvorfor jeg ikke fungerte som normalt, sier 22-åringen, som også er aktuell med TV 2 Sumo-serien «Generasjon Z».

Ukjent, men utbredt

Da Anders var tilbake i legestolen, var fastlegen hans på plass. Legen skjønte raskt at det ikke var astma Anders led av, men pusteproblemene EILO, som står for Exercise Induced Laryngeal Obstruction.

EILO oppstår når man er i fysisk aktivitet og trenger å puste mer, da slår pusteproblemene inn.

– Jeg hadde aldri hørt om EILO. Men jeg ble lettet da jeg endelig fikk et navn på hva som feilet meg, sier Anders.

Rammer flere tusen

Anders er langt fra alene. Ekspertene mener at flere tusen norske barn og unge tror de har astma og går unødvendig på astmamedisin, mens de egentlig har EILO.

TOPPFORM: Anders måtte lære seg å puste på en ny og annerledes måte. Nå ser både han og pappa, Øyvind, at proffbokseren er tilbake i toppform. Foto: Privat

Overlege Hege Clemm ved barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus sier at en stor forskningsgruppe har forsket på EILO siden starten av 2000-tallet.

– Vi har undersøkt over 3000 pasienter og er verdensledende på dette feltet. Nå kommer leger fra hele verden til Norge for å lære av oss, sier Clemm som også er prosjektleder i EILO-gruppen.

Clemm forteller at studier viser at 5-7 prosent av alle friske barn og unge her til lands har EILO.

– Det er kanskje like mange som har EILO som har anstrengelsesutløst astma, sier prosjektlederen.

Måtte lære å puste på nytt

Den unge proffbokseren ble henvist til logoped og fikk en rekke øvelser for å takle pusteproblemene. I motsetning til astma, trenger man ikke medisin for å få bukt med EILO.