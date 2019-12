Obama kom med uttalelsen under en konferanse i Singapore, ifølge BBC.

Temaet var lederskap. Obama mener de fleste av verdens problemer skyldes gamle mennesker, for det meste menn, som klamrer seg fast til lederstillinger.

Tankeeksperiment

Obama avslørte at mens han selv var president, funderte han over hvordan verden hadde sett ut om den ble styrt av kvinner.

– Kvinner, jeg vil at dere skal vite det. Dere er ikke perfekte, men det jeg kan si nokså ubestridelig er at dere er bedre enn oss (menn), sa Obama, ifølge BBC.

– Jeg er helt sikker på at om alle land i verden ble styrt av kvinner i to år, ville man sett en betydelig forbedring på omtrent alle områder, fortsatte den tidligere presidenten.

Bør gi seg i tide

Obama var USAs president fra 2009 til 2017. I valget i 2016 var Hillary Clinton demokratenes kandidat. Hun ble slått av republikanernes kandidat Donald Trump.

På spørsmål om Obama kan tenke seg å returnere til politikken, svarte han at han har sans for ledere som trer tilbake når tiden er inne.

– Hvis du ser på verden og på de problemene som eksisterer, så er det som regel gamle folk, gjerne gamle menn, som ikke gir seg. Det er viktig at politiske ledere prøver å minne seg selv på at de er der for å gjøre en jobb, men de er ikke der for livstid, og de er ikke der for å tilfredsstille et bilde av hvor viktige de selv er eller hvor mye makt de har, sa Obama.