Stine (30) får ikke hjelpen hun har krav på: – Det tapper oss for krefter

– Jeg er redd for å være alene hvis jeg skulle få et spasmeanfall eller falle ut av rullestolen. – Med de (assistentene) jeg har så fungerer det jo, men det mangler jo masse folk, så da blir det jo vanskelig.

– Vi blir tappet for krefter

I stedet er det blitt familien som må dekke opp hullene i vaktplanen. Nå er de fullstendig utslitt.

Søsken: Broren, Stian Guldbrandsen, må ofte hjelpe Stine med pleiebehovene. Foto: Olav T. Hustad Wold, TV 2

– Vi sitter jo ikke og ser på at hun skal være her alene, da må vi jo bare bidra så godt vi kan, sier broren, Stian Guldbrandsen.

– Så lenge vi må stille opp og bidra så mye som vi gjør, så tapper jo det oss for krefter.

– Det begynner å bli håpløst. Hverdagen er slitsom, vi har jo ikke en eneste dag fri, sier faren.

– Jeg tror vi har måttet ta over 100 vakter på 5 måneder.

Jobber for å få på plass en løsning

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ringsaker, Sverre Rudjord, sier kommunen jobber for å få på plass en løsning.

– Hvorfor får ikke Stine det timeantallet med hjelp som hun har vedtak på?

– Dette er en veldig vanskelig og sammensatt sak, sier Rudjord.

Sverre Rudjord, kommunalsjef for helse og omsorg i Ringsaker. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Vi i kommunen jobber aktivt for å finne en permanent løsning for Stine.

Kommunen skriver i brev til Stine at det er vanskelig og sammensatt fordi hun har kommet med trusler om selvskading og at hun ved to anledninger har reist seg fra rullestolen og løpt av gårde. De mener det viser at hun ikke har så stort hjelpebehov.

– Du har løpt bortover gangen og truer dem og sånne ting?

– Nei, jeg blir jo lei meg og frustrert, sier Stine.

– De må jo skjønne at jeg blir frustrert når ingenting fungerer.

Bryter loven

Generalsekretæren i CP-foreningen, Eva Buschmann, er klar på at kommunen etter loven har plikt til å yte Stine forsvarlig hjelp.

– Lovverket pålegger kommunen å samhandle med brukeren i dette tilfellet, brukerens syn skal tillegges stor vekt, sier Buschmann.

Eva Buschmann, generalsekretær i Cerebral Parese-foreningen. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat, TV 2

– Ut fra opplysningene i media om at hun enkelte dager ikke har noen form for hjelp, så virker tilbudet ikke forsvarlig slik behovet er vurdert. Da mener jeg det er brudd på loven.

Det at Stine kan være en brysom bruker, mener hun ikke skal bety noe.

– Her er det kommunen som har ansvaret for å få til en god dialog, sier Buschmann.

– Dette er snakk om bistand for å kunne delta på alle de samfunnsområder som vi andre gjør. Det er faktisk det det handler om. Det er det som gjør assistanseordningen til et godt likestillingsverktøy. Det er viktig at dette blir en tjeneste som fungerer likt uansett hvor du bor.

Redde for usanne beskyldninger

Kommunen skriver i brevet til Stine at de anser at de har oppfylt kravet om tilstrekkelig bemanning gjennom lov- og tariffregulert rekruttering, men ikke kan nekte ansatte å si opp stillingene sine. Ifølge brevet er de ansatte redde for å få usanne beskyldninger rettet mot seg fra Stine. Hun blir i stedet tilbudt å få besøk av hjemmetjenesten for å få hjelp til å stå opp, legge seg og gå på toalettet.

– Tenker du hun har en god nok situasjon i dag?

– Vi ønsker å få på plass stødige personer som kan hjelpe Stine i hverdagen, svarer Sverre Rudjord.

– Hvor fort kan dere ha de på plass?

– Vi ønsker å løse saken, men som sagt, det er en kompleks og vanskelig sak.

Fordi det er store forskjeller mellom kommunene i hvor stor grad de innvilger personlig assistanse, har regjeringen nå satt ned et utvalg som skal foreslå forbedringer. «Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre» , skriver regjeringen.

Belastende å måtte pleie den voksne datteren

Stine føler sterkt på den belastningen familien hennes nå blir utsatt for med å måtte pleie henne.

– Jeg skulle jo ønske vi kunne være en bror og søster, sier hun til broren.

Tar Stine med hjem. Pappa Morten Guldbrandsen henter datteren og tar henne med hjem når det er huller i vaktplanen. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Hadde jeg hatt en assistent kunne han sitte her som en bror i stedet for å tenke at hva trenger hun hjelp til nå.

– Det er veldig ubehagelig når de må pleie meg, det må jeg innrømme.

– Ikke vanskelig



Faren mener det ikke vil være noe problem å få ansatt assistenter som går godt sammen med Stine, bare de blir tatt med på råd ved ansettelsene.

– Det fungerer bra med de assistentene hun har, sier faren.

– Så det er jo tydelig at bare man får de rette folka så skal ikke dette være noe problem. Du trenger ikke høyskole og stor utdannelse for å være assistent.

– Jeg vil jo være i min egen leilighet og ha mitt eget liv, som andre på min alder, sier Stine.