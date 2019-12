Fjorårets julefeiring ble preget av sorg for tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (69). I oktober 2018 døde nemlig kona hans Helle av kreft.

– Der det er dyp kjærlighet er det en dyp sorg også. Og den slår veldig når det skjer, forteller han til God morgen Norge.

Tomt

Mens familiens julefeiring i fjor var preget av at det manglet en person til stede, tror Johnsen at årets feiring blir bedre.

– I fjor var det veldig tomt. Da var det også veldig nært, det var som om vi manglet en person til stede, vi manglet en når vi gikk rundt juletreet. Men tida er en god hjelper i slike situasjoner, sier han, og fortsetter:

– I år skal det bli veldig fint. Jeg er heldig, som mange andre også er, å ha barn, gode venner og en slekt rundt meg. Det må man passe på. Nå må vi lage vår egen tradisjon, sier han.

Håp for framtida

Johnsen møtte kona Helle i et bryllup i Danmark, hennes fødeland, i 1985. Det er også der, i familiens sommerhus på Fur, at han og familien skal være i jula. I boka «Det beste i livet» skriver Johnsen om hvordan det var å miste kjærligheten han hadde gjennom 35 år.

MISTET KONA: Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og kona Helle i sommerhuset på Fur i Danmark sommeren 2018. Foto: Privat

– Det er klart at det er veldig sårt. Men man må ha drømmer i livet, man er nødt til å ha noe som skjer litt lenger fram. Man vet ikke hvordan dagen i morgen blir. Vi har vel alle en drøm om å bli gamle, eller i alle fall bli gamle sammen med noen. Vi er slik innretta vi mennesker, og i det så ligger det et håp om framtida, sier han.

Blir snart pensjonist

HATTEFIN: Mange kjenner Sigbjørn Johnsen som tidligere finansminister i regjeringen Stoltenberg, og kanskje spesielt for hans karakteristiske hatt, som han alltid hadde på da han skulle legge frem regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

Med unntak av oppholdet på fire år, da han var finansminister i regjeringen Stoltenberg, har Johnsen vært fylkesmann i Hedmark siden 1997. Ved nyttår i fjor tok tidligere regjeringskollega Knut Storberget over fylkesmann-jobben. Johnsen er nå rådgiver i innlandet, men ved nyttår går han av med pensjon.

– Det er klart at det er noe som de fleste merker i livet, det er litt rart egentlig. Men jeg er slik innretta at jeg har lyst å drive med noe, og jeg håper at det er noen som har bruk for meg selv om jeg passerer 70. Jeg er mye yngre inni her, sier han og tar seg på brystet.

I den nye boka si skriver Johnsen om at man må ta seg tid til å sette pris på de små tingene i livet.

– Det beste i livet er selve livet. Og at du tør å leve. Man må passe på de gylne øyeblikkene i livet som man kanskje ikke ser i en travel hverdag. Det kan være så enkelt som de første fuglene om våren, sier han.