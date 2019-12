Strengt tatt er han ikke ansvarlig for bilen, heller. Selv om den ble kjøpt av forhandler, var det i dette tilfellet et kommisjonssalg. Men tidligere eier er også både mulig å få tak i – og hjelpsom. Igjen, sånt er det ingen garanti for når man kjøper bruktbil.

Vi blir enige om at jeg i første omgang får bilen til Sauda, så må den til Haugesund for å bli sjekket opp av Bavaria der.

Alexander Haraldsen stilte opp og hjalp til. I bakgrunnen til høyre, står bilen min, og ville ikke kjøre fortere enn 40 km/t. Fristet å bytte til en klassisk M3 da, ja.

Det skal ikke stikkes under en stol at sisteetappe av turen fra Røldal, via Sand og inn igjen til Sauda er en møysommelig affære. Eirik, som også begynner å bli grundig lei av den apekatten som kaller seg Nils, blir heldigvis plukket opp av tanten sin som kommer oss i møte, slik at det ikke blir full krise.

Bilfolk er bra folk!

For å gjøre en lang og kronglete historie kort(ere): Bilen blir i løpet av andre påskedag kjørt til Ølen (første etappe mot Haugesund). Der får den stå hos en hjelpsom BMW-entusiast (Alexander Haraldsen. Han og de flotte bilene hans kan du forresten lese mer om her), i påvente av transport videre til Haugesund.

Jeg, Katharina og Eirik får heldigvis låne bilen til mamma hjem igjen. Og dermed blir tidenes mest kronglete påske løst, på et vis.

Bavaria i Haugesund fikser problemer, selger tar verkstedregningen – og jeg tar en ny tur til Sauda i bilen til mamma og henter bilen (ja, som du skjønner, jeg fikk tilbake førerkortet i tide til å hente den).

Moralen i historien? Tja, litt usikker på om det strengt tatt er noen moral her. Men jeg er glad for at jeg kjøpte bil av en seriøs forhandler og en selger som var hjelpsom når ting gikk skeis.

Dessuten hyggelig med entusiaster som stiller opp for å hjelpe andre. Takk Alexander! Som jeg alltid sier: Bilfolk er bra folk!

På vei hjem igjen – med en bil som fungerer som den skal! O lykke ...

Mye reising

Det var altså årets bruktbilopplevelse. Men det har ikke skremt meg - det kommer til å bli mange bilbytter i årene framover, også.

Men for alle del, det er moro med nybiler også. Broomåret har gitt meg muligheten til å prøve mye forskjellig, og ikke minst dra mange eksotiske steder. Det ble blant annet tur til både Tokyo og Los Angeles.

Tokyo er en fantastisk by – det vi fikk sett av den, i alle fall. Utrolig hvor mange mennesker man får plass til på et lite område!

I LA ble det tidenes mest hektisk jobbreise. På én uke var jeg tilstede på avduking av Ford Mustang Mach-e, Audi e-tron Sportback, VW ID Vizzion, LA motorshow – og hadde prøvekjøringer av Audi RS6, Porsche Taycan 4S og Ford Mustang Shelby GT500.

Banekjøring

Ellers ble det også i år en tur til Nürburgring. Denne vanvittige racerbanen, som er åpen for publikum. Her er veiskuldrene breddfulle av historie, enten det handler om racing-legender som Niki Lauda, eller folk som deg og meg, som tester egne grenser.

Og apropos racerbaner. En av de virkelig store opplevelsene mine, var å være til stede på 24-timersløpet Le Mans. Har du aldri vært der, kan det anbefales på det varmeste. En skikkelig folkefest – med opptil 280.000 tilskuere.

Inne på området er det en rekke campingplasser. Og jeg kan love deg at du aldri har vært på en campingplass med så mange fantastiske biler. Hvor ofte ser du en Aston Martin eller Rolls-Royce parkert foran et telt, liksom?

Unik mulighet

Høydepunktet for min del, ble muligheten jeg fikk til å kjøre nye Toyota Supra to runder rundt den legendariske løypa. Det er det virkelig ikke mange med norsk pass som har fått muligheten til.

Jeg kan røpe at det var med en god dose ærefrykt at jeg bega ut gjennom de første svingene – og nedover den beryktede Mulsanne-strekken. Der går det i utgangspunktet rett frem i samfulle fire kilometer!

Gjennom årene er det mange som har fått testet toppfarten nedover her. Men etterhvert gikk det så fort, vi snakker godt over 400 km/t, at man valgte å legge inn to sjikaner midt på. Slik at sjåførene tvunget til å bremse ned.

Men selv med "hinderløypa" er Mulsanne-strekken et sted der du virkelig kan la bilen strekke på bena. Supraen nådde toppfarten, for å si det sånn. Og gjett om det var moro!

LeMans er også åsted for historiens verste racingulykke.

Nytt rubrikkmarked

Jeg koster på meg å fortelle at vi også har startet et helt nytt rubrikknettsted. I 2019 så Broommarked dagens lys. Et rykende fersk nettsted for deg som vil annonsere- eller kjøpe bruktbil, bobil, caravan eller MC.

Som prosjektansvarlig har det vært moro å følge utviklingen her. Vi har gått fra 0 til opptil 90.000 unike brukere i uka på veldig kort tid. Så dette skal vi jobbe videre med i 2020.

Kort oppsummert: Jeg får bare videreføre tradisjonen og slå fast: Jeg har verdens beste jobb! Og når jeg skriver dette tilbakeblikket, får jeg virkelig minne meg selv på akkurat det. Målet mitt er at jeg i alle fall skal klare å formidle videre- og på den måten dele disse opplevelsene med alle Broom-leserne.

Riktig godt nyttår til dere alle! Vi sees garantert i 2020 også – i både opp- og nedturer.

