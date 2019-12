Det skal ikke stå på satsningen til Tesla om dagen.

Ved siden av å presentere nye modeller – akselererer de også utbygningen av nye fabrikker, noe som er helt avgjørende for nå produksjonsmålet på 500.000 biler per år.

Ved siden av Teslas fabrikk hjemme i USA, er en ny storfabrikk klar i Shanghai, Kina. Denne fabrikken alene skal kunne produsere minst 1.000 Tesla 3 hver eneste uke.

Dette blir for øvrig også den første bilfabrikken i Kina som er heleid av en utenlandsk aktør.

Blir en av Europas største

Nå fortsetter veksten, også i Europa. Tidligere i år ble det nemlig klart at Tesla skal bygge en splitter ny fabrikk i Tyskland, like utenfor Berlin.

Byggingen starter allerede neste år, og vi snakker virkelig produksjon i storskala.

Ifølge den tyske avisen Bild, ventes produksjonskapasiteten til 500.000 biler per år, hvilket betyr at anlegget blir en av de største bilfabrikkene i Europa.

Til sammenligning er kapasiteten hos Volkswagen sin fabrikk i Wolfsburg på rundt 800.000 biler, mens Volvos anlegg i Gøteborg klarer rundt 300.000 biler per år.

10.000 ansatte

Det er Model Y som blir den første bilen Tesla skal produsere på den kommende fabrikken. Her skal det også klargjøres for Model 3.

Model Y blir en svært viktig modell for Tesla, også hjemme i Norge.

Ved siden av bilproduksjon, skal Tesla i tillegg produsere batterier på den kommende gigantfabrikken.

Arealet tilsvarer cirka 420 fotballbaner, og rundt 10.000 ventes å få jobb på Europa-fabrikken.

– Alle vet at tysk ingeniørkunst er enestående, og det er noen av årsakene til at vi kommer til å legge vår gigantfabrikk i Europa i Tyskland, fortalte Elon Musk under Germany's Golden Steering Wheel tidligere i år.

PR-effekt

At Tesla velger Tyskland når de skal etablere seg i Europa, er på mange måter litt spesielt. Trenden er nemlig at bilprodusentene ser lenger østover når de skal bygge nye fabrikker. Det handler om kostnads- og lønnsnivå, ofte også om støtteordninger som kan være bedre i Øst-Europa.

Broom-redaktør Knut Skogstad er likevel ikke overrasket:

– Nei, dette er typisk Elon Musk! Her sender han et klart og tydelig signal til den mektige bilindustrien i Tyskland. "Her er vi, og vi er ikke redde for å ta opp kampen på deres hjemmebane!". I det store og viktige bilmarkedet som Tyskland er, gir det en enorm PR-effekt. Dessuten er det nå en gang slik at noen av de flinkeste bilbransje-folkene er tyskere. De har tradisjoner og kultur. Og hvis Tesla skal vokse videre slik Musk ønsker, er det viktig å kunne rekruttere her også. Det blir naturligvis langt enklere når man har en fabrikk på tysk jord, sier Knut.

