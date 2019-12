Forleden skrev vi her på Broom at Virke har beregnet årets julehandel til 10.850 kroner per snute for oss nordmenn. Selvfølgelig ble det beløpet fort omsatt i "bruktbil" hos oss i en bilredaksjon. Hvor vi så på ulike utfordringer rundt dette med billig bil.

Vi har litt vondt for å slippe dette temaet helt. For hva kan man egentlig få for et slikt beløp?

Det måtte vi jo bare finne ut av. Så med maks 14.000 kroner "i lomma" (vi har jo tenkt å prute litt også) dro vi på juleshopping på broommarked.no og finn.no for å se hva du og jeg, helt konkret, kan få av bruktbil for julegavepengene,

Det skal vel sies at det ikke er bare "gull, røkelse og myrra" man får for de pengene. Men leter du litt nøye, er smart, grundig og kanskje har litt flaks, kan man absolutt finne en bil som kan fungere uten de helt store utfordringene et par år til.

Her er noe av det vi fant:

2006 Skoda Octavia 4x4. 14.000 kroner

Billig firehjulstrekker. Faksimile fra broommarked.no

Stasjonsvogn, firehjulsdrift og diesel (ja, noen foretrekker fortsatt det...) til 14.000 kroner?

Jo da, det er mulig. Bilen er fra 2006, har gått nesten 260.000 kilometer, har rustne stålfelger uten hjulkapsler og er nok godt brukt. Men dette bør likevel være greit med bil for pengene.

Skoda har de siste årene blitt et svært populært bilmerke og står ikke noe tilbake for "storebrødrene" VW eller Audi når det gjelder teknisk kvalitet.

Det er ikke uten grunn at dette har vært en av Norges mest solgte biler de siste årene. Før det tok helt av med elbiler, vel å merke...

Men, det er en ørliten hake ved det hele på denne bilen. Den bruker vann. Akkurat det kan være smart å finne ut av før kjøp. Er det så enkelt som en vannpumpe? Eller det kan være lekkasje i varmeapparat-registeret, eller det være kan defekt topp-paking eller sprekt topplokk?

Akkurat i dette tilfellet er det avgjørende for om dette er et "kupp" eller ei.

1998 Toyota Avensis 2,0. 14.000 kroner.

Billig Toypta. Faksimile fra finn.no

Toyota er alltid populære på bruktbilmarkedet. Avensis sedan er kanskje ikke den mest kurante, men den kan gi mye bil for pengene.

Dette drøyt 20 år gamle eksemplaret har passert 260.000 kilometer og selgeren fra Fetsund utenfor Lillestrøm har kjøp den inn som midlertidig bil, mens hoved-bilen stod på verksted. Vi tipper på en omfattende jobb.

Uansett er den nå klar – og det samme er Avensisen. For en ny eier. Er du rask er det også fri omregistrering her.

I annonsen loves det at bilen er hel og grei i forhold til alder. Prisen på 14.000 kroner sier vel noe om at den ikke er helt lytefri. Men motoren, en 2-liter bensin på 128 hestekrefter, går pent og bilen er lettkjørt. Alt i følge annonsen.

2002 Honda Jazz. 12.900 kroner.

Honda Jazz, liten, men smart. Faksimile fra broommarked.no

Japanske Honda er kjent for å lage svært gode og driftssikre biler. Det at de gjør det ofte veldig godt i ulike kunde- og kvalitets-undersøkelser bekrefter dette.

Lille Jazz er i tillegg en svært praktisk bil til å være såpass liten. En smart bakseteløsning gjør at man med et enkelt håndgrep kan får bortimot stasjonsvogn-plass i en liten bil. Smart ved for eksempel IKEA-turer.

Nå kan du få disse billig. Det er bilen i denne annonsen et bevis på. 12.900 kroner er det forhandleren i Bærum ber om for 2002-modellen som har gått drøyt 180.000 kilometer.

Den skal være i god teknisk stand og en drøm å kjøre om vi skal tro annonsen.

Men bilen har noe rust på hjulbuene bak. Dette bør være enkelt å pynte litt enkelt på om man ikke forlanger et helt perfekt resultat. Da tror vi plutselig at denne kan orke noen kilometer til, samtidig som den ser litt bedre ut.

2001 Opel Astra stv. 1,7d. Kr 10.000 kroner.

Stasjonsvogn med dieselmotor. Faksimile fra finn.no

Opel Astra var i mange år en svært populær bil her hjemme. Fortsatt finnes det en del eksemplarer på bruktbilmarkedet. Dette er en av dem. En diesel stasjonsvogn som har gått nesten 300.000 kilometer. Men som i alle fall på bildene ser rimelig hel og grei ut.

Dessuten er den EU-godkjent fram til mars 2021. Det trekker alltid opp på en slik billig-bil. Ikke så rent få biler skrotes på grunn av for stor og for dyr mangellapp.

Ut over det er det sparsomt med tekst og opplysninger i annonsen om bilen som selges i Kleppe, ikke så langt fra Sandnes.

Bilen har en 1,7-liters dieselmotor på beskjedne 75 hestekrefter. Beskjeden er den også når det gjelder forbruk da disse er kjent for å gå billig. Ellers å kan den friste med både tilhengerfeste og soltak.

Klinker du til på denne så blir du eier nummer åtte ... Prisen er satt til 10.000 kroner. Da her du fortsatt igjen penger til et par julegaver også!

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

