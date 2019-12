Dette trenger du:

500 g svinelever

400 g kvernet ribbe el svinekjøttdeig

100 g kvernet spekk

1 løk

2 egg

2-3 ss mel

2-3 dl melk

½ boks ansjos ca (5 fileter)

Salt, pepper

Allehånde

Muskat

Tørr sennep

(cayenne, ingefær)

Kværn lever, kjøtt, spekk og løk.

Ha dette i en foodprosessor sammen med egg, mel og krydder, blandes godt.

Tilsett melk i tynn stråle.

Ha i former, stek i vannbad på 170 grader i 30 min for små former, eller ca 1 time for større former.

Kos deg!