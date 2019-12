Kjøpsfesten til bunnlaget får ekspertene til å måpe

– Jeg kikker på en serie på Netflix som heter Papirhuset. Den handler om noen ranere i den spanske nasjonalbanken. Der produserer de eurosedler selv. Jeg venter fortsatt på at en kar i MS-drakt skal komme inn på tampen der, spøker Bjørn Erevik.

I den siste utgaven av podcasten Hockeyprat, tar guttene for seg Manglerud Stars storshopping de siste ukene.

– Det er krutt. Nå kommer det ikke en 22-åring fra collegehockey. De har altså hentet fem nordamerikanere, sier Jonas Bariås.

Brent Moran

Anthony Bretzman

Corey Elkins

Craig Puffer

David Booth

– Booth har over 500 NHL kamper. Han hadde 28 kamper for Red Wings for bare to sesonger siden. Han hadde da 700.000 dollar i lønn. Det er mer enn det totale lønnsbudsjettet til MS, sier Follestad.

Men trioen mener det er ikke bare er uproblematisk å hente fem forsterkninger midt i sesongen.

– Talentfabrikken har mange unge spillere og plutselig dukker det opp fem nye mann. Det betyr at det er fem andre som har vært på sommertrening og holdt på utover høsten og fått verdifull istid og som nå ikke får være med så mye lenger og det er jo heller ikke så heldig heller, sier Bjørn Erevik.

– De får ikke spille med mer enn seks utlendinger de heller, men det kom mye på en gang og er kanskje litt unfair.

Flere sperret opp øynene da den ene amerikaneren etter den andre entret Manglerud ishall. For MS, som har en av de laveste budsjettene i Get-ligaen, er det mange som nå lurer på hvordan de har finansiert gildet. Klubben har så langt ikke ønsket å gå ut med mer enn at det er eksternt finansiert.

– De starter sesongen med minus tre poeng på grunn av dårlig økonomistyring også bare pøses det inn. Det sies at det ikke er verdens dyreste spillere, men det koster penger altså. Det er fem nye som skal bo, det skal flys, det skal heves lønn, sier Folle

– Jeg pratet med sportsjournalist Bendik Eriksen i Hamar Arbeiderblad. Han hadde hørt at Elkins hadde aupair på Kolbotn. Jeg aner ikke om det er betalt av egen lomme eller av klubben, men det er helt rått. Man har hørt om mange rare avtaler, men akkurat den... ler Follestad.

– Jeg har til gode å lese mye negativt om en klubb som lander en avtale som gir litt mer økonomisk spillerom, men det handler også om å være transparent. Både internt og eksternt. For når ingen sier noen ting er det vanskelig å mene noe om det. Her kom det altså fem spillere på bare noen uker og da kommer spørsmålene. Når man da ikke er er transparent vil nok flere spørsmål stilles, sier Bjørn Erevik.