Denne uken starter den store juleinnspurten for mange. Nå skal både gaver og julemat handles inn, mens klokken ubønnhørlig tikker mot julaften og juleferie.

Tall fra Virke viser at vi nordmenn i desember kommer til å julehandle for 58 milliarder kroner. Dette tilsvarer 10.850 kroner per innbygger og inkluderer da både gaver – og mat og drikke.

Noen bruker mye mer, noen bruker mindre, men dette er altså gjennomsnittet.

Da dette tallet kom opp rundt lunsjbordet hos oss i Broom forleden, tok det ikke lang tid før diskusjonen dreide over til følgende problemstilling: Hva om man heller bruker pengene på å kjøpe bil? (Jada, det er ikke helt uvanlig at mange diskusjoner havner der, litt uansett utgangspunkt).

Godt over tusen biler

Som sagt, så gjort. Dermed var det full fart ut i rubrikkmarkedet for å finne ut hva man faktisk kan få for 10.000 kroner.

Ti tusenlapper er jo mye penger for de fleste av oss. Men er det en sum man kommer noen som helst vei med som bilkjøper? Vår egen bilekspert Benny mener ja:

– Det er godt over tusen biler til salgs fra 10.850 kroner og nedover her til lands akkurat nå. Noen av dem er knapt kjørebare og neppe til å redde. Mens andre kan ha flere år med god bruksverdi igjen. Dette er en morsomt marked der det er svært gode muligheter for å gå på en smell. Men det er også mulig å finne en helt grei bil. Man må bare vite litt hva man gjør, sier Benny.

Billig bil ? Da er det faktisk ganske mye å velge mellom i bruktmarkedet.

Ikke låse seg til bestemt merke

– Litt?

– He he, det ble kanskje litt upresist. Her må man absolutt vite hva man gjør! Det er en betydelig fare for at man kaster de 10.000 kronene ut vinduet. Det som er utrolig viktig, er å sjekke bilen godt før kjøp. Ja, jeg vil si det er enda viktigere her, enn om man kjøper en nyere bruktbil til flere hundre tusen kroner. Mange av bilene i denne prisklassen har skavanker, noen er synlige, andre er mer skjult. I verste fall blir den billige bilen veldig kostbar å holde på veien. Og da er jo mye av poenget borte.

– Hvordan anbefaler du å starte?

– Det beste er nok å ikke låse seg til et bestemt merke, eller konkrete modeller. Det begrenser fort jakten. Jeg vil si at noe av det aller viktigste her er å finne en bil som nylig har vært på EU-kontroll. Det gir i alle fall en viss grad av trygghet. Da har den blitt sjekket og kontrollert, for ikke så lenge siden. I motsatt ende: Er det en måned til neste EU-kontroll, risikerer du at du har bil i en måned og så må levere den til vraking. Og det blir en ganske dyr måned.

En så fersk EU-kontroll som mulig er gjerne det viktigste "verdipapiret" når du skal kjøpe virkelig billig bil.

Noen er bedre kjøp enn andre

– Det neste jeg ville sett på er historikken. Har bilen vært på servicer, hva har blitt skiftet av slitedeler? Så kommer antall eiere inn. Det aller beste er en bil som har hatt én eier, og som har blitt fulgt opp underveis. Noen ganger selges de av godt voksne som har avsluttet karrieren som sjåfør og som ikke trenger bil lenger. Elbilbølgen som har skyllet inn over Norge de siste årene er også gode nyheter for de som skal ha virkelig billig bil. Mange har byttet ut en eldre nummer to-bil. Det har bidratt til å presse prisene mye nedover. Biler som tidligere hadde en markedsverdi på 20.000-30.000 kroner, har falt mye. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp, sier Benny.

– Men bortsett fra dette med å ikke låse seg til merke eller modell, er det noen merker man bør se nærmere på, eller styre unna?

– Egentlig ikke. Men de beste kjøpene gjør du på merker og modeller som kanskje oppfattes som litt ukurante, eller som mange ikke tenker på. Da er vi gjerne på franske, italienske eller koreanske biler. Noen japanske havner også mer i skyggen enn andre. Eldre Nissan eller Mazda kan gi mer bil for pengene enn for eksempel eldre Toyota. Det gjelder også tyske. Du har for eksempel veldig gode muligheter for å få mye bil for pengene hvis du velger Opel, fremfor BMW. Dette markedet handler om tilbud og etterspørsel. Og da er det bare én ting som gjelder til slutt: Nemlig hva noen er villig til å betale for bilen!

Eldre Renault er ett eksempel på biler som kan være gode kjøp til lite penger. Her er etterspørselen generelt lav, det er bra for deg som skal kjøpe.

– Vær høflig!

– Og her er det vel også muligheter for å prute?

– Absolutt! Særlig private har en tendens til å tro at bilen deres er mye mer verdt enn den egentlig er. Men når den har ligget ute noen uker og responsen har vært laber, er man nok mer tilbøyelig til å gå ned i pris. Som kjøper er det derfor viktig å være tålmodig. Det er som regel du som har god tid – ikke selger. Et godt råd her er å sikte seg inn mot flere aktuelle biler. Opprette kontakt med selger, spørre og grave og gjerne signalisere at du er interessert, hvis vedkommende er villig til å gå ned i pris. Men vær høflig! Ingen liker pågående prutere. Da er det mye større sjanse for å få et nei, sier Benny.

– Så hvis man gjør dette riktig, er det gode muligheter for å kunne feire jul med bilen også i 2020?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Du må nok være forberedt på at det vil komme noe påkost. Til syvende og sist handler akkurat det også om flaks eller uflaks. Men gjør du en grundig jobb i forkant av kjøper, øker i alle fall sjansen for at det skal gå bra. Og du får noe som både varer lenger og gir mer glede enn både julemat og de fleste andre gaver.

