Oppskriftene er hentet fra Sverre Sætre sin bok «Sjokoladeboka». La deg bli inspirert og lag smakfulle julegaver til noen du er glad i.

Sukkertermometer finner du i bakehyllen til større dagligvarebutikker eller butikker med bakeutstyr.

Sjokoladekarameller

ca .40 stk

210 g sukker

210 g glukose finnes i større dagligvare butikker eller i butikker med bakeutstyr

30 g saltet smør

3 ½ dl kremfløte

90 g mørksjokolade (64 % kakaomasse)

Kle en ildsaft form med bakepapir.

Finhakk sjokoladen.

Bland smør, sukker og kremfløte og kok opp til 116 grader (bruk et sukkertermometer). Rør i bunnen av kjelen en gang i mellom, slik at det ikke legger seg ved i bunnen. Tilsett den finhakkede sjokoladen og rør godt sammen (ikke piske).

Hell blandingen i den bakepapirkledte formen, ca. 1 cm tykkelse.

Sett til avkjøling i romtemperatur. Dagen etter kan den skjæres/klippes i biter.

Tips: Pakk karamellene i celllofan, da holder de seg ca 1 mnd i romtemperatur.

Sjokoladeplate med aprikos, salte nøtter og tørkede bringebær

300 g mørk sjokolade

ca. 200 g tørket frukt og salte nøtter grovhakket

Du trenger en kasserolle med vann og en bolle som passer over kasserollen (dekker åpningen av kasserollen). Ha den finhakkede sjokolade i en bolle og sett den over en kasserolle knapt halvfull med vann. Smelt over svak varme, rør om til sjokoladen har løst seg opp (temperatur i sjokoladen ca. 50 grader, målt med et sukkertermomter).

Fordel massen jevnt ut på et bakepairkledt brett. Dryss over hakkede salte nøtter/mandler og tørket frukt i biter. Sett til avkjøling i ca. 15 grader. Brekk/skjær sjokoladen i biter og oppbevar i romtemperatur.