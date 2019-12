– Jeg må bruke 70 000 kroner på mensprodukter i løpet av livet

Søndag publiserte Kristiane Aateigen, kjent som «Snillegucci», en tordentale til sine 30 000 Instagram-følgere. Influenceren raste mot at momsavgiften på bind og tamponger er langt høyere enn på blant annet tyggis og drops.

– Jeg blir provosert over at staten tjener hundrevis av millioner kroner på en svært vond og sensitiv ting vi kvinner ufrivillig opplever hele tiden, sier Aateigen.

Næringsmiddel

I dag er lovverket om merverdiavgift, ofte kalt moms, regulert gjennom Merverdiavgiftsloven.

Her er det bestemt at alle næringsmidler kun skal ha 15 prosent moms. Næringsmidler omfatter praktisk talt alle varer som kan tygges, suges eller svelges av mennesker, med unntak av legemidler, ifølge Apotekforeningen.

Med andre ord selges tran, krydder, te, tyggegummi og drops med kun 15 prosent moms fordi de regnes som næringsmidler.

Aateigen mener det er urettferdig at produkter som kvinner er avhengige av skal ha mer moms enn en tyggispakke.

– Det finnes langt mindre viktige produkter som har lavere moms, som for eksempel tyggis og drops. Da jeg tenkte over hvordan vi kan demonstrere vår misnøye, innså jeg at vi ikke en gang kan boikotte mensprodukter. De er tross alt totalt essensielle. Vi kunne derimot boikottet tyggis, en såkalt «essensiell» vare, på dagen, sier hun til TV 2.

Utdrag fra Merverdiavgiftsloven § 5-2.Næringsmidler (1) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler. Det skal likevel beregnes merverdiavgift med alminnelig sats for næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste. (2) Som næringsmiddel anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. (3) Som næringsmiddel anses ikke legemidler, tobakkvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk. (4) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med næringsmidler, serveringstjenester og omsetning av næringsmidler. Kilde: Lovdata

– 70 000 kroner på mensprodukter

Aateigen presiserer at hun ikke klager på at pengene går til staten, men at den økonomiske byrden går utover kvinnene.

– Jeg forstår at staten må ha inn penger for å få landet til å gå rundt. Dette er en økonomisk konsekvens som kun rammer kvinner, selv om hele samfunnet er avhengige av at vi skal kunne få barn. Når man regner på det er det snakk om store summer i løpet av et år og et liv, sier Aateigen.

Hun har selv satt opp et regnestykke på hvor mye hun må bruke på produkter knyttet til menstruasjon i løpet av livet.

– Jeg bruker cirka 1820 kroner; 80 kroner på smertestillende pluss 50 kroner på tamponger og bind 14 ganger i året på grunn av 26 dagers syklus, på å takle konsekvensene av menstruasjon hvert år. I gjennomsnitt har man det i 40 år til sammen. Det tilsvarer over 70 000 kroner i mensprodukter i løpet av et liv, sier Aateigen.

Frp: – Én momssats er best

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) mener man ikke kan ta hensyn til enkeltgrupper når man setter satser på moms.