Politiet har pågrepet tre personer etter barnemysteriet som ryster Danmark

SISTE: En person er pågrepet og to andre personer er tatt inn til avhør i saken, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge danske avisen rykket politiet søndag ut til flere adresser i Jylland. Det er ikke kjent hvilken tilknytning de tre har til søskenparet.

– Vi arbeider ut fra en mistanke om at barna er kommet til Danmark sammen med noen som oppholder seg eller har oppholdt seg ulovlig i landet, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemelding.

Ifølge politiinspektøren ledet sporene under etterforskningen mot personene, som kan ha en relasjon til barna.

– Videre avhør og undersøkelser skal gi svar på hvordan barna endte på gaten i Aarhus, sier politiinspektør Kjeldgaard i Østjyllands Politi.

Dansk politi sto søndag på bar bakke etter at de to barna ble funnet av tilfeldig forbipasserende lørdag kveld, forlatt i en handlegate i Aarhus.

Kommunens sosialsjef sier at dette er en høyst usedvanlig sak.

– I løpet av mine 11 år som sjef kan jeg ikke huske at barn i denne alderen er blitt forlatt på denne måten, sier Erik Kaastrup-Hansen til Jyllands-Posten.

Jenta på rundt ett år satt i en sportsvogn, mens gutten på rundt 2,5 år sto ved hennes side i den kalde desembernatten.

Virket omsorgsfull

De to danske mennene som fant dem, fortalte at den lille gutten virket veldig omsorgsfull overfor sin lillesøster.

– Han ga henne smokken, og passet veldig på henne. De var pene i tøyet. De så ut som noen som var tatt godt vare på, sa Claus Vitved til den danske avisen B.T.

Psykolog Kuno Bonne i Redd Barna Danmark sier at det som regel er spedbarn som kan bli forlatt på denne måten.

– Det nærmeste dette minner om, er tilfeller der barn etterlates i en bil, av foreldre som har vært distraherte, hatt det travelt eller vært stresset. Men barnet har etter noen timer blitt gjenforent med foreldrene, sier Bonne til Jyllands-Posten.

Snakker trolig persisk dialekt

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men mener å kunne fastslå at de er av afghansk opprinnelse og snakker den persiske dialekten dari, det ene av de to mest utbredte språkene i landet.

Politiet sikret seg overvåkingsbilder fra stedet, og på filmen ser man barnevognen bli plassert på gaten.

– Videoen er filmet i mørket, så man ser veldig lite. Man kan se at en stor person triller vognen, men det er umulig å se om det er en mann eller en kvinne, sa operasjonsleder Lars Bisgaard i Østjyllands Politi søndag kveld til TV 2.