Mercedes hadde i mai verdenslansering av sin nye elbil, EQC i Norge. Til stor ståhei og festivitas. Siden ble det mer stille fra den kanten.

Ikke så rart kanskje. For de første bilene var ikke klare for levering før mot slutten av året. Der er vi nå. Det var heller ikke så mange biler som kunne leveres. Det var snakk om 200 eksemplarer inneværende år. Mens hovedtyngden av leveringene skulle skje i 2020.

Men årets levering til norske kunder ligger bak skjema.

– Ja, dessverre. Da vi åpnet for salg i mai, estimerte vi 200 registreringer før årets slutt. Vi ligger nå an til 130-150 registreringer i år.

– Da vi åpnet for salg i mai. estimerte vi 200 registreringer i før årets slutt. Vi takter nå mot 130-150 registreringer. I en intern kvalitetskontroll oppdaget Daimler at en bolt i fremakselen muligens ikke ville oppfylle deres holdbarhetskrav gjennom bilen livsløp. Dette forsinket allerede produserte biler som sto klare for avgang i Bremerhaven. En fattig trøst for de som venter på bil, men sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig er det en betraktelig bedre løsning enn å sende bilene til Norge, for så å kalle dem tilbake.

Det forteller Audun Hermansen som er markedsdirektør og PR-sjef hos den norske importøren.

Ikke bekymret for 2020

Sikkerhet har alltid prioritet hos bilprodusentene. Mercedes er selvfølgelig ikke noe unntak i så måte. Aksjonen har i liten grad påvirket den øvrige produksjonen så alt skal være godt i rute nå.

Audun Hermansen, markedsdirektør og PR-sjef for Mercedes, gleder seg til 2020.

– Ja absolutt, vi er ikke bekymret for 2020. Snarere tvert i mot.

– Vi har ikke lenger venteliste da majoriteten av disse har konvertert sine reservasjoner til kontrakt. Av hensyn til konkurransesituasjonen kan jeg ikke gå inn i detaljer, men kan bekrefte at vi har et fire-sifret antall kunder som venter på bil, forklarer Hermansen videre.

Mange nye kunder

Bestiller man ny EQC i dag, har man bil i løpet av ettersommeren, så ventetiden har gått betraktelig ned. Den norske importøren er godt fornøyd med mottagelsen og salget av den nye EQC.

– Ja, absolutt. Vi er strålende fornøyd. Konverteringsgraden fra reservasjon til kontrakt er svært høy. I tillegg har det kommet en rekke nye kunder til, etter at vi åpnet for prøvekjøring i september. Statistikken viser også at 50 prosent av de som bestiller bilen ikke er kunder av oss tidligere. Det er både viktig og gøy, sier en fornøyd Hermansen.

Rundt 150 slike biler finnes på norske veier nå. Neste år øker antallet betydelig.

Mange nyheter

Men Mercedes har selvfølgelig mer på gang. EQC er den aller første i rekken av merkets nye bilserie EQ, som skal bil en serie elektrifiserte biler i flere segmenter. Alt fra småbiler, via vanlige familiebiler i ulike varianter – til nyttekjøretøy. Det vil definitivt dukke opp nye EQ-biler fra den kanten de neste årene. Mercedes har allerede bekreftet at det kommer en EQA allerede neste år.

– Nye Mercedes EQC kommer helt klart til å være volumdriveren neste år, men man skal ikke glemme at vi også har over 20 ladbare hybrider i stallen.

– Mercedes C-klasse 300e er for første gang tilgjengelig med 4Matic firehjulsdrift, bestselgeren vår GLC er tilbake og kompaktmodellene A, B, CLA og GLA blir elektrifiserte som ladbare hybrider med 70 kilometers rekkevidde.

– Den største nyheten vår for 2020 er nok likevel GLE 350de 4Matic, med stort batteri og 10 mils elektrisk rekkevidde, avslutter markedsdirektøren.

