Arsenal ble knust hjemme mot Manchester City søndag ettermiddag.

Det endte 3-0 til City, men det kunne blitt mye mer. TV 2s ekspertpanel kalte forestillingen av Arsenal pinlig.

Brede Hangeland var lite imponert over den midlertidige Arsenal-manageren Fredrik Ljungberg etter kampen.

– Den andreomgangen var pinlig, og det at han smiler etter kampen ... Han har nettopp blitt latterliggjort på hjemmebane, så står han og småkoser, smiler og koseprater med Guardiola, utbryter Hangeland.

Guillem Balagué var gjest i Premier League-studio og reagerer også på holdningen til Ljungberg.

– Man må være forsiktig med hva man gjør foran kamera, det vet alle managere. Bare se måten han sitter på, altfor avslappet når man ligger under 0-3, sier Balagué.

Balagué sier 0-3-tapet mot City viser at Ljungberg ikke har gjort noen forandringer siden han tok over etter Unai Emery.

– Ljungberg gjør ikke seg selv en tjeneste hvis han vil gjøre karriere som manager. Hva kan han ta med seg herfra som han kan vise til sin neste arbeidsgiver: «Se her, jeg gjorde dette, noe skjedde, jeg var den som tok Özil av banen, jeg skiftet formasjon og taktikk». Jeg ser ingen forandringer, fortsetter den anerkjente spanske journalisten.

Det er tidligere blitt spekulert i om Guardiolas assistent Mikel Arteta, som har en fortid som spiller i Arsenal, er en mulig kandidat til jobben på Emirates. Guardiola var lite villig til å kommentere om det er hold i ryktene etter kampen.

– Vi snakker sammen, og han har nok flere tilbud enn meg. Men slikt er privat. Når han vil snakke om det og være åpen om det så kan han det, men slike samtaler er private enn så lenge, sa Guardiola til Sky Sports.

Tidligere Arsenal-spiller Mikel Arteta er assistenttrener i Manchester City under Guardiola. Arteta spilte for Arsenal fra 2011 til 2016 og har blitt lansert som en het kandidat til å ta over som manager for Arsenal.

– Jeg tror Arsenal er interessert i han, og at han er klar for oppgaven. Du kan se at Arteta forstår dommerne, spillerne, lagene og rivalene. Det er ikke ideelt for Guardiola at Arteta drar midt i sesongen. Men Pep vet at Arteta ikke kan si nei til et slikt tilbud, sier Balagué om at Artetas linkes til Arsenal.

– Som man sier i fotballen: Hvis toget kommer, er det bare til å hoppe på det, for man vet ikke om man får muligheten igjen.