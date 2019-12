Ofrer familie-jul for å ta opp kampen mot Johaug

Nå ofrer hun for første gang julefeiring med kjæresten og familien. Heidi Weng (28) lader opp i høyden foran Tour de Ski for å ta opp kampen mot Therese Johaug.

Hun har hatt en svært oppløftende start på sesong. Weng har vært på seierspallen hver helg siden den nasjonale åpningen på Beitostølen. Vi har lagt bak oss tre verdenscuphelger: Ruka, Lillehammer og Davos, Weng har vært på pallen alle de tre stedene!

– Normalt? Kroppen føles iallfall normal, jeg har det bra. Men jeg skal ikke være hjemme i jula. Jeg skal være her i Davos til torsdag, så en uke i Livigno fram til Tour de Ski starter. Og da har jeg vært borte en stund!

Prøve noen nytt

– Helt ærlig, Heidi Weng, dette må sies å være både overraskende og unormalt, du som har uttrykt klart og tydelig at du synes lite om å være borte i lengre perioder. Du har heller ikke vært begeistret for høydeopphold fordi du synes det er for mye rolig trening, og du klagde for et par år siden over at du i høyden måtte opp om natten for å tisse?

– Jeg har lenge tenkt på at jeg vil prøve noe nytt, men når skal jeg klare det? Jeg er jo så hjemmekjær, har det sikkert etter bestefar. Men jeg tenkte jeg bare må bli flinkere til å være borte. Så da prøver jeg på noe nytt. Nå får jeg sett hvordan det fungerer med å være i høyden hele tiden, ikke hjemom en snartur for å feire jul. Jeg begynt forresten å telle dager til jeg skal hjem for en stund siden, det er kanskje dumt, så det må jeg slutte med. Det går vel fort, men jeg gleder meg til å komme hjem, ja.

Weng forteller at julaften skal hun være sammen med en liten gjeng andre løpere, men at de ikke har begynt detaljplanleggingen for julaften ennå.

– Dette betyr julaften uten kjæreste og familie?

– Ja. Og dette blir første julaften uten mamma og pappa og søster.

– Og kjæresten Kjetil kommer ikke på besøk til Livigno?

– Nei, vi får feire jul etter sesongen, vi får hygge oss på tur sammen etter vinteren, da slipper jeg å tenke på at jeg må trene og gjøre ditt og datt.

Mannet seg opp

– Her aner jeg ambisjoner for Tour de Ski, Heidi Weng har mannet seg opp?

– Jeg har mannet meg opp skikkelig, ja, det har du helt rett i. Jeg later som at dette går fint, men jeg vet ikke helt! Jeg er jo så ekstremt hjemmekjær. Vet ikke hvorfor, det er bare sånn det er.