I flere uker har røyken fra skogbrannen lagt seg som et teppe over Sydney og andre deler av delstaten New South Wales (NSW). Årsaken er de mange skogbrannen i delstaten.

I forrige uke var luftforurensingen elleve ganger verre enn det som blir regnet som et farlig nivå.

– Disse forholdene har allerede alvorlige konsekvenser for folkehelsen og trivselen, skriver organisasjonene Royal Australasian College of Physicians og Australian Nursing & Midwifery Federation i en felles uttalelsen.

Luftforurensing er knyttet til helseplager som astma, hjerteproblemer, slag, lungekreft og for tidlig fødsler.

Helsemyndighetene i Australia har sagt at røyken som har lagt seg over Sydney og omegn, er uvanlig, og at den har ført til en 25 prosent økning i antall personer som oppsøker helsehjelp.

– Dette er et akutt folkehelseproblem. Regjeringen har et ansvar for å beskytte innbyggerne, skriver helseorganisasjonene i uttalelsen.

Oppfordringen om å svare på helsekrisen går både til føderale og nasjonale myndigheter.

De ødeleggende skogbrannene, som i år startet tidligere enn vanlig, har svidd av mer en 27.000 kvadratkilometer skog, dyrket mark og utmark øst i Australia siden oktober.

Mer enn hundre skogbranner er fremdeles aktive i NSW, og den neste uken er det ventet hetebølger i det meste av delstaten.