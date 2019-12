Klokken 02.26 fikk politiet inn melding om at det hadde vært et innbrudd ved en gullsmedforretning i Porsgrunn sentrum.

– Det virker som om det er blitt brukt en stein til å slå et kraftig slag for å komme seg inn, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Bilder fra stedet viser at det er et stort hull ved inngangsdøren til butikken.

Ifølge operasjonslederen er ruten inn til gullsmedforretningen forsterket.

– Men det er tydelig at vedkommende har fått hull, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke oversikt over hvorvidt noe er stjålet per nå. En vekter på stedet har fortalt til politiet at det ser ut som at disken ved kassaområdet er knust.



Nå leter flere patruljer etter en person som er blitt observert av et vitne politiet har snakket med.

– Vedkommende så en mann som løp ikke langt fra hendelsen. Vi er på stedet og nøster i informasjonen nå, for å se hva vi finner ut.

Klokken 03.00 har politiet ikke fysisk vært inne i forretningen enda.

Politiet fikk inn melding om innbruddet som følge av en alarm som gikk ved gullsmeden.