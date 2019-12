Nå starter jakten på den perfekte landslagsspiller

Sanna Solberg - Vilde Ingstad - Emilie Hegh Arntzen - Kari Brattset Dale - Silje Waade - Marit Jacobsen.

Camilla Herrem - Veronica Kristensen - Stine Bredal Oftedal - Nora Mørk - Malin Aune - Heidi Løke.

Dette er to ulike oppstillinger Norge kan stille med når alle spillere er friske.

Men det er ikke to tilfeldig valgte oppstillinger. Alle ser at den nederste er det ypperste Norge kan stille med offensivt. Det er verdensstjerner i hver posisjon. Rett og slett en drømmeoppstilling for de fleste håndballelskere. Det er artister og publikumsyndlinger. Den øverste derimot består av arbeidshester. Og det er den beste forsvarsoppstillingen Norge kan stille. Det er ingen som vil inn og krige mot den gjengen der.

Det som er bekymringsfullt er at det er seks ulike navn i de to oppstillingene. Skal Norge ha sitt beste forsvarslag på banen, så må man bytte samtlige seks spillere for å få sin beste angrepsoppstilling ut på parketten.

Joda, jeg setter det litt på spissen. Det er ikke så stor forskjell på Solberg og Herrem, på Jacobsen og Aune, og Kristiansen kan også gjøre en god forsvarsjobb. Men de beste angrepsspillerne er ikke blant dem man går i krigen med bakover.

Jeg skrev i fjor om det jeg kalte «generasjon angrep». Den fantastiske generasjonen som er født på begynnelsen av 1990-tallet. Felles for så og si alle var at de i hele oppveksten har vært så overlegne at de trolig aldri behøvde å lære seg å spille forsvar. Jeg mistenker at for dem handlet forsvarsspill om god spillforståelse og å snappe baller fra motstander, for så å kjøre kontringer.

Det har gjort det svært så vanskelig for Thorir Hergeirsson å være Thorir Hergeirsson. For det er han som skal balansere angrep og forsvar. Finne det gylne snittet i spillertroppen sin. Den oppstillingen som gir optimalt utbytte av angreps- og forsvarsgener. Og det er ingen enkel øvelse.

I dette VM har deler av angrepslaget vært borte, noe som har gjort det enklere for Hergeirsson å disponere laget. Samtidig som han har vært for avhengig av spillere som Bredal Oftedal og Hegh Arntzen. Det har gjort det vanskelig å hvile dem uten at det har gått veldig utover prestasjonene.

Da er det kanskje ikke så rart at Hergeirsson har startet jakten på den perfekte landslagsspiller. På toveisspilleren, som er like god i angrep og forsvar. Spillertypen man har savnet siden Gro Hammerseng-Edin, Tonje Larsen, Karoline Dyhre Breivang og Kristine Lunde-Borgersen ga seg på landslaget.