Ifølge skaperne av Friends er det lite som har vært mer upopulært blant fansen som romansen mellom Rachel Green, spilt av Jennifer Aniston, og Joey Tribbiani, spilt av Matt LeBranc.

– Jeg vet at forholdet mellom Joey og Rachel var kontroversielt. Men jeg elsket det, sier serieskaper David Crane til Radio Times.

Kjærlighetsdrama

Mens Rachel gikk gravid med barnet til Ross Geller, spilt av David Schwimmer, ble det kjent at Joey hadde utviklet romantiske følelser for Rachel.

På det tidspunktet bodde Joey og Rachel i samme leilighet.

Etter flere episoder med hemmelighold avslørte Joey følelsene sine overfor Rachel, som ikke kunne gjengjelde følelsene.

Helt i slutten av sesong 9 har dette derimot endret seg, og denne gangen er det Rachel som holder følelsene sine for Joey skjult. I starten av sesong ti begynner vennene å date.

De finner derimot fort ut at de ikke passer som et par, og slår opp etter en uke med dating.

Upopulært

Til tross for at de kun datet én uke, strakk kjærlighetsdramaet seg over to sesonger. Dette var uhyre upopulært blant seerne, men skaperen av serien, forsvarer serievendingen.

– Jeg elsket det fordi det var galt, og vi visste det da vi skrev det. Det var galt, og det er nettopp slikt som skjer i livet, sier Crane til Radio Times.

Han la til at dette var et type forhold som ikke lå i kortene, og at selv om man elsker noen så betyr ikke det at det er dem du skal ende opp med.

– Vi visste alltid at forholdet mellom Joey og Rachel kom til å ende, sier han, og legger til:

– Hun var gravid med barnet til Ross. Vi visste alltid at dette var dømt til å mislykkes, men forhåpentligvis på en veldig interessant, rørende og tiltalende måte.

– For ryddig

Skaperen sier kjærlighetsdramaet tillot Matt LeBlanc å vise sider ved sitt skuespillertalent han tidligere ikke hadde hatt muligheten til å vise.

Dette til tross for at romansen var kortlevd og ute av karakter for Joey.

Mange fans trodde også under seriens gang at Pheobe Buffay, spilt av Lisa Kudrow, og Joey skulle bli et par. Det var flere ganger hintet til at de to vennene hadde et spesielt øye for hverandre, og de kysset også under to anledninger.

Nå forklarer Crane hvorfor det aldri ble de to.

– Det hele hadde bare blitt for ryddig og «fullstendig», sier han.

Som de aller fleste vet endte Rachel og Ross opp sammen i aller siste episode av den ti sesonger lange serien. Pheobe giftet seg med Mike Hannigan, spilt av Paul Rudd, og Monica og Chandler flytter ut av leiligheten med sine adoptivbarn. Joey ender karaktertro opp uten fast følge.