Han er dømt for brudd på straffelovens paragraf 311 – for å ha produsert en film som seksualiserer barn, og for å ha gjort filmen tilgjengelig for andre, skriver Fædrelandsvennen.

Gutten samtykket til at saken kunne avgjøres ved tilståelsesdom da han møtte i retten, og ifølge dommen har han gitt uttrykk for anger og erkjent at han aldri skulle ha filmet eller delt videoen.

15-åringen er dømt til 45 dagers betinget fengsel for forholdet. Han må dermed ikke sone i fengsel, men blir pålagt ungdomsoppfølging i ett år, ifølge avisen.

Dommen er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten.

