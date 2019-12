Utvisningen skjedde i all hemmelighet i september, men det er først nå at det har blitt kjent gjennom avisens artikkel.

Det skal være første gang på over 30 år at USA har utvist kinesiske diplomater for mistanke om spionasje. Utvisningen førte til opptrapping av den spente situasjonen mellom verdens to største økonomier, som i halvannet år har vært fastlåst i en handelskrig.

Fredag ble det imidlertid kjent at USA og Kina har blitt enige om første fase av en ny handelsavtale. Avtalen er imidlertid ikke undertegnet ennå fordi det gjenstår noe oversettelsesarbeid og en litt nøyere gjennomgang av teksten, ifølge USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Etterretningsagent

Ifølge New York Times, som siterer en rekke kilder med kjennskap til saken, kjørte de to kinesiske diplomatene i september i år sammen med sine ektefeller inn mot sikkerhetskontrollen ved inngangen til en militærbase i Norfolk i Virginia. Basen er blant annet tilholdssted for amerikanske spesialstyrker.

Amerikanske myndigheter tror at i hvert fall den ene av de to kinesiske borgerne er en etterretningsagent som opererte under dekke av å være diplomat.

Teste sikkerhetstiltak

Vakten oppdaget at kineserne ikke hadde tillatelse til å komme inn på basen og ba dem om å snu og kjøre bort. De kinesiske diplomatene fulgte ikke ordren men kjørte derimot inn på basen. De ble ikke stanset før fire amerikanske militærkjøretøy kjørte fram og blokkerte veien.

Diplomatene forklarte etterpå at de ikke hadde forstått instruksen fra sikkerhetsvakten, men det trodde ikke amerikanerne på. Motivet til kineserne er ikke kjent, men amerikanske myndigheter tror de forsøkte å teste sikkerhetstiltakene på basen.

