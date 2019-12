Politiet slo til etter å ha observert en mann som plukket opp mistenkelige esker fra en båt i en havn i Dumai-distriktet i Indonesia.

I mannens varebil fant politiet flere esker som inneholdt bur med til sammen fire løveunger og en leopardunge. Også 58 skilpadder ble funnet i varebilen.

Mannen ble pågrepet, og avhør av ham førte til at enda en mann ble pågrepet og siktet.

Politiet opplyser søndag at de to mistenkes for å tilhøre en smuglerring som driver ulovlig handel med utrydningstruede dyrearter.

De to pågrepne skal ha forklart at hver av de fem dyreungene har en verdi på nærmere 290.000 kroner på svartebørsen mens skilpaddene kan selges for tilsvarende 11.000 kroner per stykk.

