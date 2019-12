Folket er på linje med flertallet på Stortinget. To av tre mener det er viktigere å begrense mulighetene for å ta med NAV-ytelser til utlandet, enn å sikre full bevegelsesfrihet over landegrensene i EU og EØS.

Det viser en ny meningsmåling utført av Kantar TNS for TV 2.

TV 2 stilte følgende spørsmål:

«I avveiningen av hvorvidt personer med NAV-støtte skal kunne oppholde seg i et EU/EØS-land, bør man da vektlegge:

a) Å begrense muligheten for trygdeeksport...

b) ...eller å sikre fri flyt over landegrensene?»

62,4 prosent av de som svarte mener det er viktigst å begrense trygdeeksport, mens 37,6 prosent mener fri bevegelse av personer over landegrensene er viktigst.

Ikke overrasket

Statsminister Erna Solberg er ikke overrasket:

– Jeg tolker det som en støtte til det som har vært det norske politiske standpunktet, at vi skal begrense eksporten av trygd, sier statsministeren til TV 2.

NAV-skandalen avdekket at tusenvis av stønadsmottakere utrettmessig har måttet betale tilbake støtte fordi de har oppholdt seg utenlands. AEn knapt hundretalls mennesker har sonet fengselsstraffer på feil grunnlag.

Men TV 2s måling viser at NAV i sin praksis ikke handlet på tvers av holdningene hos et stort flertall i befolkningen: Det skal være vanskelig å ta med seg Nav-Ytelser til utlandet.

De eldste mest kritisk

Det er velgerne til Høyre, Frp og Senterpartiet som er mest skeptisk til trygdeeksport. Og eldre velgere er mer kritisk enn de yngre.

Og regjeringspartiene vil fortsette arbeidet med å stramme inn på trygdeeksport. Uten å komme i konflikt med EØS-regelverket. Frps Erlend Wiborg mener dette kan løses ved å stille strengere krav til aktivitet og oppmøte for de som mottar for eksempel arbeidsavklaringspenger.

– Dette vil automatisk gjøre det vanskeligere å dra utenlands i hvert fall på lengre opphold, sier Wiborg.

Statsministeren er enig:

Skjerper kravene

– Det må settes tydeligere krav til hva du må gjøre i den perioden du får støtte fra den norske staten, sier Erna Solberg, og bwekrefter at regjeringen arbeider med saken.

Både Solberg og Wiborg understreker at innstramningene bare skal gjelde midlertidige ytelser. Uføretrygdene og alderspensjonister skal fremdeles fritt få ta med seg trygden utenlands.