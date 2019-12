Brennhete Erling Braut Haaland (19) skal være aktuell for en overgang til Manchester United.

Fredag hevdet VG at Solskjær var på plass i Salzburg for å møte Haaland-leiren.

Kristiansunderen trekker på smilebåndet når TV 2 konfronterer ham med det angivelige besøket.

– Var du i Salzburg på fredag?

– Det er mye spekulasjoner. Du vet at vi ikke kommenterer det, svarer Solskjær, før han noe gåtefullt legger til:

– Erling har hatt en fantastisk karriere i Salzburg. Så han vet vel hva han har lyst til å gjøre.

Denne uken har Braut Haaland vært på besøk hos både RB Leipzig og Borussia Dortmund. Spisskometen fra Jæren skal imidlertid være mest lysten på en overgang til Manchester United, skal en tro den britiske tabloidavisen Mirror.

– Han vet hva han vil, og han vet hva han skal gjøre, uttalte Solskjær da han ble spurt om Haaland foran en samlet presse etter Everton-kampen.

Lørdag kveld hevdet avisen at 19-åringen har gitt beskjed til Solskjær om at han ønsker å signere for dem. «Førstevalget hans – dersom han flytter på seg i januar – vil være Old Trafford», skrev Mirror.