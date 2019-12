Håndballjentene får en tøffere kvalifisering til OL etter at medaljene glapp i VM.

For da VM-finalen glapp gikk Norge også glipp av en direkte plass til OL som verdensmesteren får. Og en kvalifisering som nummer to fra VM, som garantert ville gitt Norge en OL-plass.

Når laget også tapte bronsefinalen får Norge en tøffere kvalik enn Russland, som tok bronsen.

Må spille på bortebane

Montenegro, Romania og Nord-Korea blir Norges motstandere 20.- 22. mars.

– Det blir beinhardt, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Det er to meget gode lag, og så er vi så heldige at vi skal spille mot dem på bortebane, så det er veldig bra, fortsetter han.

– Jeg leste ironien der?

– Nei, jeg sier bare at det er bra det er oss. Det er ikke så mange andre som takler det.

– Tror du det blir jobbet for å få kampene i Norge?

– Det er ikke mulig. De har sagt ja til å arrangere herrene (i Norge) og vi får ikke hjemmebane for begge lag.

– Og det er irriterende når du trener kvinnelaget?

– Nei, det er bare en liten ekstra utfordring som vi har fått i fanget, og den skal vi ta, understreker Hergeirsson.

– Desidert den tøffeste gruppen

To av de fire landene får spille OL i Tokyo sommeren 2020. Nord-Korea er ingen trussel, men begge de to europeiske landene kan by på problemer. Til sammenligning skal Russland møte Serbia, Ungarn og Kina.

– Norge er i den desidert tøffeste gruppen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Et Montenegro som gjorde et godt VM, og Romania som var i semifinale i EM-18, men som var svekket i VM på grunn av en dopingsak mot flere spillere. Norge er uansett favoritt til å ta en av de to OL-plassene, men kan havne i trøbbel. I den andre gruppen er jeg sikker på at Norge hadde klart det, mener Svele.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal ser at laget har spilt vekk den letteste veien til OL.

– Det er slitsomt å tenke på akkurat nå, og det er ikke ideelt i det hele tatt selvfølgelig, men det er sånn som det er. Det er det vi har spilt oss til gjennom resultatene i de to siste mesterskapene (nummer fem i EM og nummer fire i VM), og da må vi rett og slett stå best mulig i det, sier Oftedal og legger til:

– Det er kamper vi skal være klare for, og som vi må vinne, for vi skal til OL, sier Oftedal bestemt.