– Jeg havnet virkelig på bunn. Jeg begynte å bruke heroin og piller i stor kvanta.

Sammy Reuss (29) forteller åpent om hvordan han som ungdom raskt falt inn i rusmiljøet.

Rusfri

I dag har han vært rusfri i fem uker, takket være hans behandling på Ullevål Sykehus i Oslo. Han er en av 130.000 nordmenn som har vært innom det regjeringen kaller et pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling.

RUSFRI: Sammy har vært rusfri i fem uker takket være rusbehandling på Ullevåll sykehus. Foto: Mina Rise/TV 2

Det var i januar at regjeringen lanserte behandlingsplanen. Et pakkeforløp er en plan som skal sikre at pasientene får en god, rask og forutsigbar behandling.

Statsminister Erna Solberg mener satsingen på pakkeforløp har vært en god investering.

– Det er en veldig god investering å rydde opp for de gruppene i norsk helsevesen som i dag vil ha de dårligste, langvarige resultatene, sier Solberg til TV 2.

Også Bent Høie er fornøyd med satsingen. Torsdag fikk han, sammen med statsministeren, møte Sammy som er en av de som har fått prøvd ut regjeringens pakkeforløp.

– Men hva er forskjellen på pakkeforløp og tidligere behandlingsform?

– Det er rett og slett at pasientene og behandlerne nå har satt seg sammen for å bli enige om hvordan dette skal gjøres for at det skal fungere best mulig, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

Ikke nok penger

Men ikke alle jubler over regjeringens nye behandlingsplan. Siri Næs er psykolog og tillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal. Hun er bekymret for at behandlerne får for mange oppgaver, og at det kan gå ut over pasientene.

– Mange av intensjonene bak pakkeforløpene har vært gode, men vi ser ikke den kvaliteten ute i helseforetakene i dag. Og det handler nok mye om at vi ikke har nok økonomi til å gjennomføre pakkeforløpene på en god måte, sier Siri Næs til TV 2.

Hun får støtte fra Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet.

– Vi er bekymret for at det blir mye byråkrati, og mindre penger til behandlere og dermed mindre penger til de som opplever å ha en vanskelig hverdag, sier Kjerkol.

Forbedringsprosess

Siri Næs forklarer at de nye pakkerforløpene medfører mye kontorarbeid. Hun er bekymret for at det kan gå ut over pasientene.

– Den kodingen og registreringen går på bekostning av behandlingen.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker jo at det er bekymringsfullt at vi nå bruker mindre tid enn før på det som kan hjelpe pasienten, sier Næs.

Helseministeren sier han vil høre på tilbakemeldingene fra fagfolkene.

– Så dette vil være en kontinuerlig forbedringsprosess.