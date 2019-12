– Det har buttet litt så langt og en del ting som har gjort at kroppen ikke har vært helt optimal. Så håper jeg på en god dag her i dag, og kunne ta juleferie med en ålreit følelse. Det blir spennende. Davos er, jeg skal ikke si bingo, men du skal treffe med ganske mye for å få til gode løp her.

Det sa Martin Johnsrud Sundby bare en time før søndagens 15 kilometer. Men noen god følelse ble det ikke i Davos.

– Trolig de samme ryggproblemene

For Sundby kom seg aldri i mål og måtte bryte underveis. Etter fem kilometer lå han på en 27. plass, og TV-bildene viste at Sundby tok seg til ryggen da han valgte å kaste inn håndkleet.

Han stilte ikke opp i presseområdet etterpå og har så langt ikke latt seg intervjue av media.

Det er andre gang han har måttet bryte et løp denne sesongen.

– Jeg har ikke fått snakket med ham selv, for jeg har stått ute i skogen og sekundert. Men jeg antar at det er litt de samme ryggproblemene som han har hatt til nå i år, tror jeg, forklarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2 like etter løpet.

– Vi visste det var en sjanse å ta han ned her, men han har hatt en god uke med ryggen og det har fungert bra. Men jeg antar at det er det, sier Nossum.

Bekreftet ryggproblemer

Etter at Nossum hadde fått snakket med Sundby senere på kvelden kunne han bekrefte at ryggen var problemet.

– Martin sliter fortsatt med vond rygg, som han har gjort før i årets sesongåpning. Derfor brøt han dagens 15 kilometer i Davois, forteller Nossum til TV 2.

– Hvordan arter dette seg?

– Martin sliter med å komme ned i sittestilling i utforkjøringer, altså sitte i hockey, forklarer Nossum.



Da Sundby måtte bryte 15 kilometeren på Beitostølen i slutten av november ønsket han ikke å snakke med pressen.

– Det funker ikke, var 35-åringens korte kommentar til NRK den gang.