Ti minutter før pause tok gjestene fra Merseyside ledelsen på Old Trafford.

Victor Lindelöf var uheldig som sendte ballen i eget nett etter en dødball. Scoringen skulle imidlertid aldri blitt stående, slår TV 2s eksperter fast.

I forkant hoppet Dominic Calvert-Lewin inn i David de Gea. Det gjorde at Manchester United-keeperen ikke klarte å bokse ballen unna.

– Det er et klart frispark. I mine øyne er det ingen diskusjon, sier den anerkjente fotballjournalisten Guillem Balagué i TV 2s Premier League-studio.

– Det er et angrep på keeper. For meg er det helt uforståelig at det blir stående. Det er en klar dommerfeil, slår Brede Hangeland fast.

Målet ble sjekket av videoassistentene. Likevel ble det stående. Balagué tror historien ville vært en annen dersom dommeren fikk sjansen til å se situasjonen på skjermen selv – noe de har unngått å gjøre i Premier League.

– Grunnen er at det tar for lang tid. Jeg tror de kommer til å gjøre den endringen, men først til sommeren. De gjør det alle andre steder i verden, påpeker spanjolen.

Manchester United gikk offensivt til verks i andre omgang. Først da Ole Gunnar Solskjær satte på Mason Greenwood, fikk de uttelling.

18-åringen, som har storspilt når han har fått sjansen i Europaligaen, satte fyr på Old Trafford kvarteret før slutt. Greenwood la ballen til rette, og sendte en markkryper mellom beina på Yerry Mina og i mål.

De røde djevlene klarte aldri å presse inn vinnermålet.

Manchester United står uansett med seks kamper på rad uten tap i Premier League. Avstanden opp til Chelsea på fjerdeplass er fire poeng.