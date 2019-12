Det er den brasilianske humorgruppen Porta dos Fundos som står bak den kontroversielle filmen, som på norsk har fått navnet «Jesu første fristelse».

I den 46 minutter lange julespesialen skal Jesus feire sin 30-årsdag og tar med seg en uventet gjest hjem til familien, skriver Netflix.

Etter at filmen ble gjort tilgjengelig på strømmetjenesten i Brasil den 3. desember har satirefilmen vært under hard kritikk. I filmen fremstilles Jesus som homofil, noe som har fått kristne i landet til å rase.

Krever at filmen slettes

Ifølge svenske Aftonbladet hadde omkring 1,5 millioner mennesker skrevet under et opprop lørdag, som krever at strømmetjenesten dropper filmen.

Eduardo Bolsonaro, sønn til den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro, er blant de som har kritisert filmen på sosiale medier.

«Vi støtter ytringsfrihet, men er det nødvendig å angripe troen til 86 prosent av innbyggerne?», skrev han på Twitter.

Henrique Soares da Costa, en biskop i den brasilianske staten Pernambuco, skrev på Facebook at han har slettet sin private Netflix konto som følge av filmen. Han mener den er blasfemisk, vulgær og respektløs, ifølge Daily Mail.

– Verdsetter kunstnerisk frihet

Porta dos Fundos rister av seg kritikken i en uttalelse.

«Vi verdsetter kunstnerisk frihet og humor gjennom satire på de mest mangfoldige delene av kulturen i vårt samfunn, og tror på at ytringsfrihet er en viktig byggesten for et demokratisk land», skriver humorgruppa i en uttalelse, ifølge The Sun.