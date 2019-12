Solberg er skuffet: – Det går for sakte

FNs klimakonferanse i Madrid er over, to dager på overtid, uten at det ble oppnådd enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel.

– Jeg hadde ønsket at vi hadde klart å bli ferdig med de gjenstående temaene som vi skulle ta i fjor i Polen, men det er vi ikke blitt. Vi har gått noen steg fremover, men det går for sakte, sier Solberg til TV 2.

Etter to uker med intense forhandlinger om hvordan man best skal bekjempe global oppvarming, rundet utsendingene fra 196 land av FNs klimakonferanse med en vag slutterklæring som etterlyser høyere ambisjoner når det gjelder kutt i skadelige utslipp.

Utsetter

Delegatene erkjente da at det ikke lot seg gjøre å oppnå enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen.

Forhandlingene om dette blir nå utsatt til neste klimakonferanse, som skal holdes in Glasgow i Skottland om et års tid, ifølge AP.

– Det man krangler om er hvordan vi skal finansiere satsingen i utviklingsland, men der har vi egentlig funnet en god løsning. Det andre man har kranglet om er mekanismene hvis Norge investerer i et annet land og man får ned utslippene der, så skal det telle i begge landene eller ett land, og hva skal reglene være der. Det har man ikke fått løst, sier Solberg.

Parisavtalen har en bestemmelse om at landene skal skjerpe sine klimamål hvert femte år. I 2020 er det første gang dette skal skje.

– Forventningene til 2020-møtet er at man leverer bedre og sterkere forpliktelser. Da skal alle land levere nye forpliktelser.

– Blir det mer vellykket enn årets møte?

– Det er i hvert fall viktig at vi gjør det, fordi de nasjonalen reduksjonene som nå er lagt inn når oss ikke ned til to grader en gang, sier statsministeren.

Miljøvernorganisasjoner og aktivister anklager verdens rikeste land for å vise liten vilje til å forplikte seg til kraftigere kutt i utslipp av skadelige klimagasser.

– Historiens lengste klimatoppmøte endte søndag morgen med at store utslippsland som USA, Australia, Kina, India, Brasil, Saudi-Arabia og andre i stor grad lykkes med å blokkere framgang for å kutte verdens klimagassutslipp, konstaterer seniorrådgiver Inga Fritzen Buan i WWF Verdens Naturfond.

Elvestuen: – Skuffet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er skuffet over at det ikke ble oppnådd enighet om regler for kvotehandel under FNs klimakonferanse i Madrid.