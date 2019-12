Spania - Nederland 29-30 (13-16)

Det ble en thriller da Spania og Nederland skulle kjempe om tittelen som årets VM-vinner i håndball.

Ti sekunder før slutt stoppet Spanias Ainhoa Hernandez Nederlands keeper å spille ut. Det resulterte i rødt kort til Hernandez, og etter regelboken, straffe til Nederland. Dette fordi det ikke er lov å blokkere keepers utspill.

Den muligheten tok Lois Abbingh godt vare på og satte ballen i mål fire sekunder før slutt. Dermed sikret hun at Nederland ble verdensmester for aller første gang.

Spania ledet - Nederland snudde kampen

Spania startet ballet og ledet 2-0 etter de første to minuttene. Syv minutter ut i førsteomgang ledet spanjolene 6-2.

Men Nederland våknet utover i omgangen, og da Lois Abbingh satte inn sitt tredje mål for dagen sto det plutselig likt på stillingen 9-9.

Nederland snudde kampen og ledet 16-13 til pause.

Etter hvilen holdt de på luken, men Spania ga seg ikke og tok innpå. Med ti minutter igjen lå spanjolene kun ett mål bak på stillingen 24-25.

De siste ti minuttene ble en skikkelig thriller og med fire minutter igjen på klokken lå Spania fremdeles kun ett mål bak på 27-28.

Da Marta Lopez satte inn 29-29 for Spania var det ett og et halvt minutt igjen på klokken, og VM-spenningen var et faktum.