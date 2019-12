24 år gamle Magni Smedås imponerte stort med å bli nummer åtte på søndagens ti-kilometer fristil i verdenscupen i Davos.

– Hun har fått sitt gjennombrudd, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Hun er dagens positive overraskelse. Magni har gjort et kjempeløp. Det er sterkt her i Davos, kommenterte den pensjonerte langrennsstjernen Petter Northug for TV 2.

Magni Smedås kom i mål ett minutt og 16 sekunder bak tremenning og den suverene vinneren i Davos, Therese Johaug, som gledet seg stort over Smedås' resultat.

– Det er veldig gøy å se Magni. To stykker fra Dalsbygda – en bygd på cirka 500 innbyggere – blir topp ti. Det er ikke verst, sier en smørblid Johaug til TV 2.

Smedås har hatt en forrykende start på sesongen. Da hun ble nummer fem på Beitostølen tidligere denne måneden, kom gledestårene i etterkant.

I etterkant av åttendeplassen var det ikke tårer, men kun et bredt smil.

– Jeg hørte på én kilometer at jeg var nummer 25, så jeg tenkte at jeg åpnet altfor hardt, men så gikk det bare bedre og bedre. Jeg prøvde å fokusere på mine arbeidsoppgaver. Jeg hadde en drøm om bare å ta verdenscuppoeng, men så ble jeg nummer åtte. Det er kjempestort, sier Smedås til TV 2.

– Så er det utrolig moro at Therese vinner, så to fra Dalsbygda er topp åtte, fortsetter Smedås.

Smedås henter inspirasjon fra sin sju år eldre tremenning.

– For min del er det bare motiverende, men det er veldig mange som sammenligner meg med henne. Verdens beste er i din klubb, og det er hun du skal måle deg opp på, så man kan kjenne litt på presset, men jeg tenker bare på meg selv og få ut det jeg er god for. Så går hun for det hun er god på. Hun er en vanvittig dyktig skiløper, så det er bare å fortsette å bruke henne som inspirasjon, sier Smedås.

Et tretthetsbrudd i lårhalsen et spolerte nesten hele sesongen for Smedås, som også har slitt mye med sykdom i sin tidlige karriere.