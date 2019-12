Uro i KrF: – Det er veldig risikabelt

Bjørkhaug sa før partiledervalget i partiet at hun mente Ropstad ikke burde bli partileder. Hun har ikke besvart TV 2s spørsmål om hvordan hun mener Ropstad har fremstått saken om ureturnerbare asylsøkere.

Ropstad: – Vi jobber for fullt

– Dette er en sak som engasjerer mange i partiet. KrF har et sterkt engasjement for flyktninger, sier Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

KrF-lederen lover at han skal kjempe for gjennomslaget i regjeringen.

BØR FÅ JOBBE: Kjell Ingolf Ropstad sier KrF har kjempet for regelverket lenge. Foto: Ole Berg-rusten

– Vi støtter Arne Viste og Gunnar Stålsett sin kamp for å gi ureturnerbare mulighet til å arbeide. KrF har kjempet mot dette regelverket helt siden Ap, Sp og SV i 2011 fjernet muligheten for at ureturnerbare skulle kunne jobbe. Derfor har vi også forsøkt å få til en endring i Stortinget, i forhandlinger med regjeringen – også de siste månedene.

– Nå jobber vi for fullt med å oppfylle vårt gjennomslag i regjeringsplattformen, om å gi eldre ureturnerbare som har vært i Norge i lang tid et amnesti, slik at de får opphold og mulighet til å jobbe, sier KrF-lederen.

Grasrotoppgjør

Vårt Land omtalte søndag et grasrotoppgjør der 95 KrF-medlemmer har sendt et opprop til Kjell Ingolf Ropstad om ureturnerbare asylsøkere.

«KrFs ledelse synes ikke engang å være villig til å bruke utestemme i saken, og langt mindre la den få noen konsekvenser», heter det i oppropet.

Partiledelsen blir anklaget for å være mer opptatt av homoterapi.

Fylkesleder i Innlandet KrF, Oluf Maurud, er blant dem som har underskrevet oppropet, ifølge avisen.

– Oppropet viser at grasrota synes dette er veldig vanskelig. Og når du som eneste parti står opp om homoterapi, så er det noen signaler som sendes, sier Maurud til Vårt Land.