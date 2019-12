Tiril Eckhoff traff på 20 av 20 skudd og tok verdenscupseieren på kvinnenes jaktstart i Hochfilzen søndag.

Hun vant 25,8 sekunder foran svenske Hanna Öberg, mens Ingrid Landmark Tandrevold tok tredjeplassen.

– For meg så var det veldig stort. Det var første gang (hun skyter feilfritt journ.anm) og da blir man veldig glad. Og så var det veldig gøy når jeg sto der med Ingrid. I dag må vi feire og være glad, for det er lenge siden sist, sier Eckhoff til NRK.

Tandrevold gikk ut som nummer to bak italienske Dorothea Wierer. Med feilfri første skyting tok Tandrevold ledelsen med åtte sekunder foran svenske Öberg, Wierer fikk to bom, mens Eckhoff også skjøt feilfritt.

Marte Olsbu Røiseland fikk én bom på første skyting. Hun hadde ikke dagen og fikk totalt fem bom som gjorde at hun endte på en 17. plass.

På andre skyting skjøt både Eckhoff, Tandrevold og Karoline Knotten feilfritt. Sistnevnte gikk ut til en sterk femteplass 26 sekunder bak Eckhoff i ledelsen. Tandrevold gikk ut som nummer to.

Eckhoff fulgte opp på første stående skyting med et nytt fullt hus og beholdt ledelsen. Tandrevold fikk én bom og måtte gå en strafferunde. Hun gikk ut 24 sekunder bak Eckhoff, og der var dermed fremdeles dobbelt norsk.

Ingenting kunne stoppe Eckhoff denne søndagen, for på fjerde og siste skyting kunne hun smile for enda et feilfritt sett. Nå kunne ingen ta henne igjen.