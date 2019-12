Det ble som ventet ikke særlig spennende da Therese Johaug gikk inn til en suveren seier på ti-kilometer fristil i Davos søndag.

– Jeg merker at jeg er i høyden, men det var en veldig god dag. Skiene var perfekte og kroppen føltes bra, så jeg er veldig glad for å være på toppen av pallen igjen, sier Johaug.

Det var den fjerde strake seieren for Johaug, som har vunnet samtlige distanserenn denne sesongen med god margin. Hun vant to individuelle renn i Ruka og var suveren på Lillehammer forrige helg. Hun var også ustoppelig i høyden i Davos.

– Jeg tar ikke dette for gitt, og jeg lader opp hundre prosent og er kjempenervøs før start. Jeg ser for meg alle mulige scenarioer og tar ingenting for gitt. Det var veldig bra, sier Johaug til TV 2.

Johaug ledet på alle mellomtidene, og kom i mål halvminuttet foran Heidi Weng, som ble nummer to med seks sekunder ned til amerikanske Jessica Diggins på tredjeplass.

– Årsbeste av Heidi, kommenterte tidligere langrennsstjerne Petter Northug for TV 2.

Weng var også fornøyd med egen innsats.

– Det var veldig tungt den siste runden. Jeg trodde jeg var litt for offensiv på den første runden, men jeg hadde bestemt meg for å være det. Det var veldig bra egentlig. Det var veldig tøft på sisterunden. Jeg var veldig stiv. Svingene nedover var ikke min sterkeste side, så jeg fikk beskjed av smører om å sette meg ned i hockey, for jeg sto oppreist. Da tenkte jeg at «dette går ikke veien med Jessica nedover», for hun er en maskin nedover. Men det gikk akkurat, sier Weng til TV 2.

Magni Smedås var et annet norsk lyspunkt søndag med sin åttendeplassen, slått med 1.16 minutter av vinneren. Ragnhild Haga hadde en oppløftende åpning, men endte 1.21 minutter bak Johaug i mål til slutt. Det holdt til ellevteplass.