Mannen som i 19-tiden lørdag fant de to barna forlatt like ved rådhuset i Aarhus, sier ifølge dansk TV 2 at jenta på rundt ett år satt i en sportsvogn, mens den rundt 2,5 år gamle gutten sto ved hennes side i den kalde desembernatten.

Han passet på dem i 20-30 minutter, og undersøkte samtidig om foreldrene befant seg i butikker eller restauranter i området.

Da han ikke fant noen pårørende som savnet barna, ringte han politiet.

– Det var ganske kaldt ute, så vi bestemte oss for å ta dem med, sier politiets operasjonsleder Lars Bisgaard til dansk TV 2.

Har ikke funnet foreldrene

Østjyllands Politi opplyser at gutten ikke snakket dansk, og at de to trolig er rom-barn.

– Vi vet ikke mye om dem eller om opprinnelsen deres. Vi forsøker å peile oss inn på etnisitet og trenger kanskje en tolk, sier vaktsjef Martin Christensen ved Østjyllands Politi.

Jenta hadde på seg svarte støvler, blå jeans, en blå jakke med hvite prikker og en blå lue. Gutten hadde på seg grønne støvler, bordeaux-bukser og en mørk jakke.

Barna ble overlevert til sosialetaten, mens politiet fortsetter jakten på den eller de som forlot dem på gaten lørdag.

Avisen B.T. skriver at politiet ikke hadde funnet barnas foreldre søndag morgen. Nå setter politiet sin lit til at overvåkingsbilder fra området kan bidra til å finne dem. Politiet ønsker også å komme i kontakt med vitner som kan ha sett barna bli etterlatt på gaten.

– Vi vil svært gjerne høre fra foreldrene eller fra innbyggere som har sett barna, sier vaktsjef Martin Christensen ved Østjyllands Politi.