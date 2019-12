Det har nærmest blitt mote å bygge SUV-er som skal kunne kjøre som racerbiler. BMW har selvsagt meldt seg på i den kampen. De har fullverdige M-utgaver av både X5 og X6 – og har hatt det i lang tid.

Men lillebror X3 har så langt ikke fått samme behandling. De har riktig nok hatt M40i – men ikke en hardcore M-utgave. Før nå.

I år kom nemlig X3 M. Og for hardcore-folket er det også en M Competition-utgave.

Alle som har kjørt M-bilene til BMW vet at de har for vane å levere. Kjøreegenskaper, ytelser og sportslig design er noe BMW har i ryggmargen.

Derfor er forventningene store til den nye SUV-verstingen deres. Ja, for det er verstingen av verstingutgaven vi har fått fingrene på: X3 M Competition.

Vi plukker opp bilen i garasjen til BMW på Fornebu – og vi kan slå fast at de har truffet på design, i alle fall. Competition-utgaven vi skal kjøre er en champagnefarget utgave, med svart grill, svarte lister rundt vinduene, mørke felger, mørke speilhus og svarte detaljer i fangeren.

Frontfangeren er ektra breial, med digre luftinntak, for å sørge for nok kjøling til både motoren og girkassen, bak felgene skimter vi ventilerte bremseskiver og blå M-kalipre.

Når du åpner dørene ser du sportssetene med opplyst M-logo i den integrerte nakkestøtten, startknappen er illrød, det er også to røde M-knapper på rattet og girspaken er den vi kjenner fra andre M-modeller.

Joda, har du litt kjennskap til BMW, skjønner du raskt at dette er noe helt annet enn en vanlig X3. Pulsen stiger – og vi nærmest bobler over etter å få tatt bilen ut på veien.

Jippi! BMW har laget digitale instrumenter som viser et mer tradisjonelt oppsett på speedometer og turteller er lett å lese av – og der sistnevnte går "riktig" vei, altså mot høyre.

Hva er nytt?

Sammenlignet med en vanlig X3, er det mye nytt her. Den viktigste forskjellen er selvsagt 3-liters rekkesekseren under panseret. Aldri har BMW laget en så sterk sekssylindret motor. I Competition-utgaven byr den på 510 hk – og bjørnesterke 610 Nm dreiemoment.

Det er mye krefter! De blir håndtert via en åttetrinns M Steptronic girkasse. Girskiftene er lynkjappe – og kreftene sendes naturligvis til alle fire hjul. xDrive-systemet er det samme som i BMW M5. Men i motsetning til sistnevnte, kan du ikke velge å ha ren bakhjulsdrift. Savn? Nja, egentlig ikke. For denne bilen føles stort sett som en bakhjulsdrevet bil, likevel. Særlig når du velger de mest sportslige M-oppsettene. Du har som vanlig mulighet til å justere støtdempere, girkassen, karakter på motoren og 4x4-systemet. De elektroniske støttesystemene kan også slås mer eller mindre av.

M-knapp - type illrød. Det er en på hver side av rattet, som gjør det mulig å hente fram dine favorittinnstillinger på gir, motor, firehjulsdrift og styring. Girer du selv, skjer det raskt og effektivt – men selve hendlene kunne godt vært en god del større.

I tillegg har du "usynlige" hjelpere på både bakaksel og senterdiffen i form av M-differensialer. De skal sikre at du får utnyttet kreftene best mulig.

0-100 km/t serveres på 4,1 sekunder, så la det ikke være tvil: Denne bilen er styggrask.

M-understellet er spesielt utviklet i Competition-utgaven. Det er stivere og har egne oppheng både foran og bak. Likevel føles den komfortabel ved vanlig kjøring. Setter du demperne på det mest sportslige, blir det imidlertid en annen historie. Men det gjør du også først og fremst for å kjøre aktivt.

Hva er styrker og svakheter?

Nye X3 er blitt en stor og romslig bil. Det er den i M-utgaven, også. Men i tillegg har du altså rakett-aktig akselerasjon. Problemet er bare at den ikke helt lever opp til forventningene. Siden det er nettopp BMW, hadde vi forventet mer. Av alt. Mer lyd, enda morsommere kjøreegenskaper og enda mer fraspark. Bare for å ta det sistnevnte, både Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio og Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic + er raskere til 100 km/t. Og begge de to sistnevnte høres også i langt større grad enn X3 M. Det smeller, buldrer og drønner.

Akkurat det siste er imidlertid ikke BMW sin feil. Drar du ut av Europa, kommer det mye mer lyd av X3 M. Der er det nemlig ikke samme kravene til lyddemping som i vår del av verden. Den utviklingen liker vi ikke!

Men følelsen av å kjøre en rask bil, er også enda mer tilstede i de to andre. De er som utålmodige hunder som står og tripper og vil ut på tur, hele tiden. BMWen er mer tilbakelent. Den lar seg ikke stresse. Komforten er god, kjøregenskapene er også gode – men x-faktoren er der ikke helt.

Sorte dekaler på bakluke er stilig – og et tegn på at du har vagt topputgaven.

Setene er nydelige, både å se på og sitte i, og interiøret er mer eller mindre perfekt. Akkurat her er BMW virkelig i toppklasse. M-utgaven har også mer tradisjonell visning av de digitale instrumentene, noe vi takker høyere makter for. De ser nemlig mye bedre ut enn de nye og mer utradisjonelle som brukes i de andre nye BMW-ene.

En ting som skuffer oss litt, er imidlertid at girhendlene bak rattet ikke er større og mer brukervennlige. Se til Alfa Romeo Stelvio, er alt vi har å si! De har skjønt hvordan det skal være.

Hva koster den?

X3 M starter på rett over 1,4 millioner kroner – mens Competition innebærer rundt 100.000 kroner ekstra. Da får du altså økt effekt fra 470 til 510 hk. Det innebærer også litt tøffere styling og mer avansert/sporty understell. Vi tipper mange av kundene velger å gå for den pakken.

Fortsatt er den billigere enn GLC 63 S 4Matic + (1,67 mill.)

Sportsstolene er ypperlige å sitte i – og klemmer på alle de riktige stedene.

Hvem er konkurrentene?

Vi har alt nevnt to av dem flere ganger: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio og Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic +. Begge har like høy effekt som testbilen, men begge barberer 0,3 sekunder av 0-100 km/t-tiden – og klokker inn til 3,8 sekunder.

Vi tar også med Porsche Macan Turbo Performance som en aktuell konkurrent.

Ingen skal si at dette er lette biler å måle seg opp mot!

BMW er først ut med å følge de nye støydempingsreglene av bilene i dette segmentet. Det betyr at den har et betydelig roligere lydbilde enn for eksempel Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic +.

Vil naboen bli imponert?

Sannsynligvis. I alle fall hvis han eller hun er BMW-kjenner. X3 M er aggressivt stylet, særlig i Competition-utgaven. Men samtidig ikke mer enn at mange ikke vil merke forskjell på denne og en vanlig X3.

Hva mener eierne?

BMW er blant merkene som har flest omtaler i Brooms brukergenererte bilguide. Her er det norske bileiere selv som har vurdert bilene sine. Så langt er det over 8.000 omtaler!