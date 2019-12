Norge - Russland 28-33 (15-18)

Det ble ny norsk nedtur søndag da Norge tapte bronsefinalen mot Russland.

Dermed ble det ingen norsk medalje i årets håndball-VM.

Illsint Heigeirsson

Russlands stjernespiller Anna Vyakhireva markerte seg raskt og var grunnleggende for flere av scoringene i starten av kampen. Vyakhireva ble for øvrig kampens toppscorer med ni mål.

Da hun valgte å gå selv etter 15 minutter og satte inn Russlands niende scoring tok Thorir Heigeirsson timeout.

Landslagssjefen var rett og slett forbannet over hvordan de norske håndballjentene hadde håndtert Vyakhireva. På dette tidspunktet sto det 9-9.

– Jeg var veldig misfornøyd i pausen, for jeg synes spillerne gir henne for lett rom. Jeg synes det er altfor mye respekt for henne. Jeg tror det er litt av grunnen til at hun herjer, hun blir malt så himla god, sier Heigeirsson til TV3 etter kampen og legger til:

– Hun er dyktig, men det var ikke en som smelte på henne i førsteomgang. Ikke en eneste takling på henne. Det er en gåte for meg. For det er ikke noe annerledes med henne enn med andre spillere. Hun får mindre oversikt og mindre tid hvis du går i kroppen på henne ordentlig, og etter armen, så vi skal hjem å trene individuelt forsvar.

Men Norge klarte ikke å stoppe stjernespilleren, og Russland rykket i fra.Til pause lå Norge under med tre mål på stillingen 15-18. Gjennom mesterskapet har Norge hatt for dårlig uttelling på skuddene. Det gjaldt også i den første omgangen mot Russland.

Kom aldri nære nok

Stine Bredal Oftedal og Emilie Hegh Arntzen tok ansvar etter pause og satte totalt fem mål for Norge på de første åtte minuttene av andreomgang.

Men russerne fulgte på og hadde treffprosent på 74 opp mot Norges på 52 prosent. Med 15 minutter igjen av kampen hadde Russland økt ledelsen med to mål på stillingen 21-26.

Norge reduserte luken noe på de neste fem minuttene, og med ti minutter igjen sto det 25-28.

Da Russland fikk to utvisninger på 15 sekunder mot slutten av kampen fikk Norge en gavepakke og var to spillere mer på banen. Men de klarte ikke å utnytte muligheten, og Russland kontrollerte inn seieren.

Dette er første gang Norge taper to kamper på rad i mesterskap siden OL i Atlanta i 1996.