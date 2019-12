Ingrid Moe Wold blir den neste i rekken av norske profiler som forlater Toppserien for å prøve lykken i utlandet.

Lørdag kveld bekrefter LSK Kvinner på sine hjemmesider at kapteinen setter kursen mot Spania.

Klubben er foreløpig ikke kjent, men det skal dreie seg om en kontrakt frem til utpå vårparten i første omgang.

– Det var avgjørende at det var fem måneder, jeg hadde ikke signert i et og et halvt år der borte. For man har jo signert litt «blindt». Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til. Men jeg håper jeg kan utvikle meg på det, sier Moe Wold til LSK Kvinners egne hjemmesider.

I et lengre innlegg på sin Instagram-profil takker backen også for sine ti år på Romerike.

– 10 år i klubben i mitt hjerte! 💛🖤10år proppfulle med fantastiske opplevelser, triumfer, samhold, vinnermentalitet og venner for livet. Fy søren for en reise det har vært, og fy søren så heldig jeg er som har fått oppleve alt dette med verdens beste team i ryggen, skriver hun blant annet.

Spillerflukten fortsetter

Moe Wold beretter deretter at hun har valgt å søke nye utfordringer, noe også flere andre av hennes landslagsvenninner har gjort de siste sesongene.

KLAR FOR NYE EVENTYR: Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde har vært utenlandsproffer i noen år allerede. Nå følger Ingrid Moe Wold etter. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen forlot LSK Kvinner til fordel for henholdsvis Chelsea og Wolfsburg allerede i sommer, mens andre Toppserie-profiler som Karina Sævik (Kolbotn til PSG), Kristine Leine (Røa til Reading), Amalie Eikeland (Sandviken til Reading), Cecilie Kvamme (Sandviken til West Ham), Stine Hovland (Sandviken til AC Milan) og Aurora Mikalsen (Kolbotn til Manchester United) også er blant dem som har forsvunnet utenlands.

I Spania blir det potensielt også kamper mot en annen landslagsprofil. Caroline Graham Hansen spiller nemlig sin klubbfotball i FC Barcelona, og blir potensielt motstander for Moe Wold i interne oppgjør frem mot sommeren.

To legendariske LSK-kapteiner borte på en uke

Moe Wold avsluttet karrieren i LSK Kvinner med cup- og seriedobbel, og har vunnet totalt sju serietitler og spilt 283 kamper på Romerike siden hun kom til det som da var Team Strømmen i 2009. 29-åringen har også 70 A-landskamper for Norge og har vært del av de tre siste mesterskapstroppene.

For Lillestrøms del betyr Moe Wolds nye eventyr også at den andre legendariske klubbkapteinen i gult og sort trer av i løpet av en ukes tid. Frode Kippes tid som kaptein for herrelaget er som kjent også over.

Det betyr også at Hege Riise mister nok en profil forut for 2020-sesongen. Det er allerede klart at Elise Thorsnes (Canberra United), Therese Sessy Åsland (Kristianstads DFF), Sarah Suphellen (Røa), Meryll Abrahamsen og Maiken Bjørndalen (Stabæk) ikke spiller for klubben neste sesong.