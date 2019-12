Politiet meldte om kollisjonen i Asker klokken 03.48.

– Vi har ikke hundre prosent klart for oss hva som har skjedd. Det vi vet er at det har vært svært glatt og føreren har mistet kontroll over bilen og sklidd inn i en lyktestolpe. Denne har brukket tvers av, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo Politidistrikt til TV 2.

I tillegg til den ødelagte lyktestolpen viser politiets bilder fra stedet store ødeleggelser på bilen. Utrolig nok slapp både fører og passasjer unna med lettere skader.

– Det er ganske dramatisk, de har vært veldig heldige. De har ikke fått noen særlig personskade i det hele tatt. Den ene klaget på litt vondt i øret, men det ble ikke vurdert som alvorlig nok til at ambulansen tok dem med seg videre, sier Gulbrandsen.

Mens kollisjonen var dramatisk nok i seg seg, opplyser Gulbrandsen at strømkablene fra lyktestolpen henger ute i veien som følge av ulykken.

– Det er faktisk strøm på de kablene, de henger nå litt fritt i luften. Om de involverte hadde kommet i kontakt med disse kunne det gått atskillig verre, forteller Gulbrandsen.

Ulykken er den mest alvorlige i Oslo-området natt til søndag, men forholdene har gitt politiet en rekke problemer.

– Vi har vanskelige forhold i distriktene og en del trafikkmeldinger å forholde oss til, sier operasjonslederen.