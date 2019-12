Kvinnen i 50-årene har selv tjent til livets opphold i flere tiår som prostituert, skriver Bergensavisen.



Unaturlig antrukket

Men da to politimenn banket på døren til en leilighet like ved tinghuset i Bergen i 2016, ble døren åpnet av en langt yngre kvinne, som ikke snakket norsk, og i et antrekk som var «unaturlig i hjemmet sfære», ifølge tjenestemennene.

Inne i leiligheten traff de kvinnen i 50-årene som altså var den yngre kvinnens mor og en mann.



Både moren og datteren benektet at den sistnevnte hadde solgt sex, men da politiet innkalte åtte kunder pekte de ut datteren og ikke moren som den de hadde kjøpt seksuelle tjenester fra.



Kynisk utnyttelse

Kundene, til sammen åtte menn, har i saken blitt bøtelagt 15.000 kroner for å ha kjøpt sex.

Moren hadde opprettet annonser, hadde kontakt med sexkunder, tok imot betaling, førte regnskap og betalte husleie for datteren som bare hadde vært i Norge noen dager, slo retten fast og viste til vitnene.



Domstolen slo fast at moren hadde drevet kynisk utnyttelse av den sårbare datteren og dømte henne til sju måneders ubetinget fengsel og inndragning av 275.000 kroner.

Kvinnen er også to ganger tidligere dømt for hallikvirksomhet, i 2010 og i 2014.