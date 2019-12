Et utkast til en slutterklæring ble forkastet tidligere lørdag. Natt til søndag opplyser lederne for konferansen at de jobber med et mer ambisiøst utkast, og at de har oppfordret delegasjonene til å inngå kompromisser.

Andres Landerretche i Chiles delegasjon, som arrangerer konferansen, sier slutterklæringen vil inneholde tiltak som er foreslått av flertallet av de 196 delegasjonene.

– Det er et stort utvalg av bekymringer, men mot slutten av dagen har det store flertallet av delegasjonene bedt om en mer ambisiøs tekst, og det er det vi har kommet fram til, sier Landerretche.

Klimakonferansen skulle egentlig avsluttes fredag klokken 18. Den har pågått i over to uker.