Musikalen Graese tok verden med storm da den kom ut i 1978. Fansen ble derfor elleville da den ikoniske duoen igjen viste seg sammen igjen.

På et arrangement i Florida kom de to skuespillerne hånd i hånd i kostymer fra filmen.

For første gang

Olivia Newton-John (71), som spilte den uskyldige Sandy og John Travolta (65) som spilte den tøffe Danny, har tatt på seg Grease kostymene for første gang på 41 år.

Begge delte bilder fra arrangementet på Instagram som har fått flere hundretusen likerklikk.

– For første gang i kostyme siden vi spilte inn filmen, skriver Newton-John på Instagram.

Filmen sees på som en av de aller største high school-klassikerne i Hollywoods historie.

Sing-along

Årsaken til at de to er tilbake i kostymene, er ifølge People et arrangement i Palm Beach. Arrangementet ble kalt «Meet n` Greace sing-along» hvor fans fikk møte de to stjernene og synge med til sangene.

Publikum var blitt oppfordret til å ta på seg kostymer fra filmen, noe Newton-John og Travolta også gjorde.

Newton-John, som spilte Sandy i filmen, har i 2019 rukket å fylle 71 år. Hun har siden 1992 blitt diagnostisert med brystkreft tre ganger.