Bronsefinalen som skulle vært drømmefinalen

I dette mesterskapet er Russland uten sin andre store stjerne, Darja Dmitrieva, som pådro seg en avrevet akillessene i august. Der med blir det mye ansvar på Vjakhireva.

Russernes svake ledd er, og har vært i ti år, målvaktene. Anna Sedoykina er et soleklart førstevalg, men hun er ikke i nærheten av å være i verdensklasse. Hun kan glimte til og ha noen gode kamper innimellom, men stort sett kan ikke russerne stole på at de har topp målvaktsspill.

Det kan som oftest Norge. Nå var Silje Solberg høyst menneskelig mot Spania, noe som normalt betyr at det blir strålende målvaktsspill i bronsefinalen. For Solberg står veldig sjelden to svake kamper på rad.

VM-titler: 4 titler:

Russland 3. titler:

Norge

Sovjetunionen

DDR 2 titler:

Frankrike 1 tittel:

Tsjekkoslovakia

Romania

Ungarn

Jugoslavia

Tyskland

Sør-Korea

Danmark

Brasil

Når det er bestemt hvem som får bronsemedaljene, så skal det avgjøres hvem som får innpass i håndballens hellige søsterskap. Der det er ett, og bare ett, kriterium. Nemlig at man har vunnet VM. Verken Spania eller Nederland har fått innpass, men etter VM-finalen vil en av dem være medlemmer av denne eksklusive klubben.

Det blir en duell mellom to av VMs fremste taktikere. Carlos Viver og Emmanuel Mayonnade, som begge har klart å utmanøvrere Thorir Hergeirsson i dette mesterskapet.

Norge har tapt to kamper i VM, og de lagene man har tapt for er altså i finalen.

Skulle Nederland gå helt til topps, så skriver de historie på flere måter. Ikke bare er det første gangen de i så fall vinner VM, men de blir også det første landet som blir verdensmestere etter å ha tapt tre kamper i et VM.

For nederlenderne var heldige med at Slovenia rotet seg bort og ikke klarte å ta seg videre fra gruppespillet. Dermed ble tapet fra åpningskampen strøket. Og med fire poeng med seg fra gruppespillet, så tålte Nederland to tap i hovedrunden og likevel komme seg til semifinale.

Blir de verdensmestere med tre tap, så er det trolig en rekord som aldri vil bli slått. Og det forteller også ganske mye om hvilke marginer nederlenderne har hatt med seg. For tapene har kommet i de rette kampene. Hadde de tapt for Norge eller Serbia og ikke Slovenia i gruppespillet, så ville de vært sjanseløse i mellomspillet. Og hadde tapet i mellomspillet kommet mot Danmark og ikke Tyskland, så hadde det heller ikke blitt semifinale på dem.

Men du må ha litt flaks dersom du skal bli verdensmester i håndball. Så gjenstår det å se om Fru Fortuna er på nederlendernes side også i finalen.

Det sier også litt når jeg ikke klarte å finne plass til en eneste nederlender når jeg skulle plukke ut mitt All Star Team i VM. Til slutt klarte jeg å finne plass til Kelly Dulfer i forsvar, men ellers var det ingen jeg vurderte særlig sterkt.

MITT ALL STAR TEAM:

Målvakt: Sandra Toft, Danmark

Silje Solberg har hatt et bra VM, men har også hatt noen kamper der hun ikke har vært på topp. Sandra Toft hadde noen helt fenomenale kamper i det danske målet, og holdt dem lenge inne i mesterskapet.

Venstre kantspiller: Camilla Herrem, Norge

Har kanskje ikke vært like dominerende mot slutten av mesterskapet, men er mestscorende venstre kantspiller i VM, sammen med Montenegros Majda Mehmedovic, men har brukt 13 færre skudd på å score like mange mål. Og vil gå forbi med scoringer mot Russland.

Venstre bakspiller: Nerea Peña, Spania

Eneste utfordrer er egentlig hennes egen lagvenninne Alexandrina Cabral Barbosa. Peña er hjernen bak det meste Spania gjør fremover på banen, og er kanskje den viktigste spilleren på deres vei til finalen.

Midtre bakspiller: Stine Bredal Oftedal, Norge

Her var det ingen tvil. Har båret Norge på sine skuldre. Først da Spania valgte å sette inn alt på å stoppe henne, så ble hun menneskelig. Og da stoppet de også Norge. Tjasa Stanko har kanskje vært den playmakeren som har vært nærmest, men likevel så veldig langt unna Bredal Oftedal.

Høyre bakspiller: Anna Vjakhireva, Russland

Her snakker vi om VMs beste spiller. Og ser ikke bort fra at IHF tar den feige løsningen de pleier og kårer Vjakhireva til MVP for å lage plass til Ryu Eun-hee. Den sørkoreanske høyrebacken er VMs toppscorer. Men jeg har aldri skjønt det at mesterskapets beste spiller ikke skal være på laget med de beste spillerne, så på mitt stjernelag får Vjakhireva plassen.

Høyre kantspiller: Jovanka Radicevic, Montenegro

Er Jovanka Radicevic med i en turnering, så kan du banne på at du finner henne blant toppscorerne. Spiller med en helt enorm selvtillit. Hun vet hun kan score mål fra alle mulige vinkler. Eneste reelle utfordrer er Russlands Julija Managorova.

Linjespiller: Linn Blohm, Sverige

For en gangs skyld får vi et All Star Team uten Heidi Løke. Det er lenge siden sist. Men en ting er at Løke ikke har vært på sitt beste. En annen er at Linn Blohm har tatt steget opp i den ypperste verdenseliten. Hun har rett og slett vært helt strålende for et heller ujevnt svensk lag.

Forsvarsspiller: Kelly Dulfer, Nederland

Det måtte bli en plass til Nederland også. De spiller tross alt finale i VM. Kelly Dulfer er nederlendernes forsvarssjef, og det er tross alt forsvarsspillet i de viktige kampene som har tatt de oransje til en finale. Da er det rett og rimelig at Dulfer får denne plassen.

I pausen av VM-finalen får vi sikkert vite det offisielle All Star Team, og er det en ting som er helt sikkert, så er det at det ikke blir likt mitt. Ganske sikkert veldig langt i fra i år også. Men dette er de jeg mener har vært de beste, så får ekspertene mene noe annet.