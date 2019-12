Det skriver svenske Aftonbladet.

Politiet lunsjrom, sofa, stol og passkontrollrom på flyplassen Arlanda utenfor Stocholm, er den siste uken blitt smurt inn med avføring.

Hendelsene fant sted torsdag og fredag i forrige uke.

Nå innleder politiet etterforskning av angrepene og politisjefen på flyplassen kaller hendelsene for alvorlige.

– Vi vet ikke hvorfor noen har gjort dette, sier politisjef Lars Hammersjö til avisen.

Anmeldt

Politiet har nå anmeldt de to hendelsene.

Torsdag gikk politibetjenter inn i passkontrollrommet og ble møtt av at det luktet vondt. Dagen etter fant politiet avføring i lunsjrommet.

– Det er alvorlig på to måter. Det ene er at det er tungt for arbeidsmiljøet å ha bæsj på sofaen sin. Det andre er at vi har gått glipp av denne personen som har det så dårlig og gjorde dette, sier Hammarsjö til Aftonbladet.

Må være på vakt

Politisjefen sier at de ansatte nå har fått beskjed om å være på vakt for å finne personen som ligger bak «bæsje-mysteriumet».

– Vi må få en slutt på dette, så vaktholdet har økt, sier politisjefen.

En nasjonal etterforskningsenhet, som etterforsker kriminalitet mot politiet, er nå satt på saken.