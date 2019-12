Ødegaard roses av Barcelona-stjerne: – En fantastisk spiller

Se Ødegaards lekre detaljer mot Barcelona i vinduet øverst!

Drammenseren var toneangivende da baskerne klarte 2-2 mot Barcelona lørdag.

I etterkant får han mye ros, blant andre fra Barcelona-stjernen Frenkie de Jong. Han kom til Barcelona fra Ajax i sommer, og spilte mot Ødegaard i Eredivisie forrige sesong.

– Er du overrasket over at han gjør det så bra i La Liga allerede?

– Nei, jeg er ikke overrasket. Jeg kjente til ham som spiller i Nederland. Han en fantastisk spiller, og er veldig talentfull. Du kan se det i hver kamp. Han er fortsatt i utvikling, og jeg forventer mye fra ham, sier de Jong til TV 2.

Frenkie de Jong roser Martin Ødegaard etter den fartsfylte kampen på Anoeta. Foto: Isabella Bonotto

Også La Liga-eksperten Guillem Balagué lot seg imponere av Ødegaards kamp mot Barcelona.

– Han er så vital for Real Sociedad. Han vil ha ballen hele tiden, og medspillerne ser etter ham, sier Balagué i TV 2s La Liga-studio.

Sammenlignes med Kroos og Modric

Ødegaard kom seg i flere gode posisjoner, men mislyktes med de avgjørende pasningene og avslutningene.

Balagué understreker at drammenseren har hatt bedre kamper foran mål, men roser likevel Ødegaards evne til å skape sjanser selv om det er trangt.

– På de ti første meterne har han evnen og farten til å ta seg forbi forsvarere. Som Modric. Og han har evnen til å distribuere ballen – som Kroos, mener La Liga-eksperten.

Det er to av midtbanespillerne Ødegaard vil konkurrere om en startplass med – skulle det bli en retur til Real Madrid allerede i sommer.

– Det blir en fantastisk kamp å se. Modric nærmer seg kanskje slutten av karrieren, men det er fortsatt mer i vente fra Kroos. Og (Federico) Valverde og Casemiro. De har en fantastisk midtbane, minner Balagué om.

– God tid på seg

Den muntlige avtalen er at Ødegaard skal bli i Baskerland i to sesonger. Det spanske regelverket tillater imidlertid ikke låneavtaler som strekker seg over mer enn én sesong. Derfor er det blitt spekulert på en tidligere retur til Santiago Bernabéu enn først antatt.

Balagué mener imidlertid at begge partene kan ha godt av å holde seg til den opprinnelige avtalen.

– Jeg tror han ville vært fornøyd med, som han har sagt mange ganger, å bli en sesong til. Og jeg føler at Real Madrid ville vært fornøyd med å la ham bli en sesong til, sier La Liga-eksperten.